法商迪卡儂竹市展店 林智堅盼帶動其他產業進駐

法商迪卡儂運動品牌量販店要進駐新竹科學園區附近了，就位在竹科旁的慈雲路上。（記者洪美秀攝）

2018-01-18 14:47

［記者洪美秀／新竹報導］法商連鎖運動量販店「迪卡儂」即將進駐新竹市！台灣法商迪卡儂執行長紀杰夫日前拜會新竹市長林智堅，說明迪卡儂在竹市的投資計畫，林智堅表示，已請產發處主動提供協助，希望打造完善投資環境，吸引企業落腳，更期盼法商的進駐，帶動其他產業進駐竹市，增加就業機會。

市府產發處工商管理科表示，法商連鎖運動量販店「迪卡儂」是法國最大運動休閒量販店，標榜全球最大運動用品零售商，從2012年第1間分店進駐台灣後，已有10家分店，數百坪量販商場販售戶外運動、水上活動等各式商品，由於價格實惠，頗受消費者歡迎。

林智堅說，105年度竹市平均家戶消費支出為104萬9000元，是全國之冠，竹市消費力全國名列前茅，是迪卡儂最佳的投資選擇，市府會協助迪卡儂，促進地方的繁榮與增加就業機會。

台灣迪卡儂執行長紀杰夫Jean-francois GUISLAIN日前率公司開發部門主管拜會林智堅，感謝市府協助進駐計畫，法商迪卡儂不只是一家運動用品賣場，未來在竹市的賣場，除提供各項體驗試用與加值服務，在商場外還會有開放民眾使用的運動場，期許為市民帶來全新的消費體驗。

迪卡儂展店也看準竹科高消費力族群，量販店商場位在竹科附近的慈雲路上，鄰近美國好市多量販店，周邊交通便利，未來竹科上班族，將可就近選購運動用品，體驗好的運動商品，帶動運動與消費產業。

產發處長吳甲天表示，竹市提供好的投資環境並積極招商，也將制定「促進產業發展自治條例」，要透過租稅優惠、創新研發補助等措施，鼓勵企業到竹市投資，同時，市府也會專案列管竹市重大投資案件，解決企業投資的需求，加快投資、設廠的速度。