法商迪卡儂竹市展店 林智堅盼帶動其他產業進駐

法商迪卡儂運動品牌量販店要進駐新竹科學園區附近了，就位在竹科旁的慈雲路上。（記者洪美秀攝）

2018-01-18 14:47

［記者洪美秀／新竹報導］法商連鎖運動量販店「迪卡儂」即將進駐新竹市！台灣法商迪卡儂執行長紀杰夫日前拜會新竹市長林智堅，說明迪卡儂在竹市的投資計畫，林智堅表示，已請產發處主動提供協助，希望打造完善投資環境，吸引企業落腳，更期盼法商的進駐，帶動其他產業進駐竹市，增加就業機會。

市府產發處工商管理科表示，法商連鎖運動量販店「迪卡儂」是法國最大運動休閒量販店，標榜全球最大運動用品零售商，從2012年第1間分店進駐台灣後，已有10家分店，數百坪量販商場販售戶外運動、水上活動等各式商品，由於價格實惠，頗受消費者歡迎。

林智堅說，105年度竹市平均家戶消費支出為104萬9000元，是全國之冠，竹市消費力全國名列前茅，是迪卡儂最佳的投資選擇，市府會協助迪卡儂，促進地方的繁榮與增加就業機會。

台灣迪卡儂執行長紀杰夫Jean-francois GUISLAIN日前率公司開發部門主管拜會林智堅，感謝市府協助進駐計畫，法商迪卡儂不只是一家運動用品賣場，未來在竹市的賣場，除提供各項體驗試用與加值服務，在商場外還會有開放民眾使用的運動場，期許為市民帶來全新的消費體驗。

迪卡儂展店也看準竹科高消費力族群，量販店商場位在竹科附近的慈雲路上，鄰近美國好市多量販店，周邊交通便利，未來竹科上班族，將可就近選購運動用品，體驗好的運動商品，帶動運動與消費產業。

產發處長吳甲天表示，竹市提供好的投資環境並積極招商，也將制定「促進產業發展自治條例」，要透過租稅優惠、創新研發補助等措施，鼓勵企業到竹市投資，同時，市府也會專案列管竹市重大投資案件，解決企業投資的需求，加快投資、設廠的速度。

  • 法商迪卡儂運動品牌量販店要進駐新竹科學園區附近了，法商台灣代表日前拜會新竹市長林智堅。（記者洪美秀攝）

    法商迪卡儂運動品牌量販店要進駐新竹科學園區附近了，法商台灣代表日前拜會新竹市長林智堅。（記者洪美秀攝）

  • 法商台灣代表日前拜會新竹市長林智堅。（記者洪美秀攝）

    法商台灣代表日前拜會新竹市長林智堅。（記者洪美秀攝）

  • 法商迪卡儂運動品牌量販店要進駐新竹市了，將帶給市民及竹科新貴新的運動品牌選擇。（照片由新竹市府提供）

    法商迪卡儂運動品牌量販店要進駐新竹市了，將帶給市民及竹科新貴新的運動品牌選擇。（照片由新竹市府提供）

  • 法商迪卡儂運動品牌量販店將帶給新竹市民及竹科新貴新的運動品牌選擇。（照片由新竹市府提供）

    法商迪卡儂運動品牌量販店將帶給新竹市民及竹科新貴新的運動品牌選擇。（照片由新竹市府提供）

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