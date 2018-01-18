繪本創作工作坊報名秒殺 高市圖：3月還有2場

2018-01-18 14:15

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市圖國際繪本中心首次規劃的繪本創作工作坊，第一波4場工作坊從1月初開放報名，目前已全數額滿，其中2場親子繪本工作坊，都在開放報名1天內名額秒殺；高市圖表示，3月份還有2場工作坊將於下月3日開放報名，請民眾把握機會，錯過可惜。

高市圖指出，國際繪本中心為提供近距離向繪本創作者取經的機會，推出「繪會好時光-繪本工作坊系列活動」，邀請難得來到高雄的國際知名繪本作家史帝夫．安東尼、台灣原創繪本作家陳致元、劉旭恭、盧貞穎、繪本評論家海狗房東以及信誼出版社陳曉鈴總編等繪本大咖，接力推出6場精彩可期的繪本工作坊。

彭湃的卡司在官網上一公告，就開始被多方的繪本愛好者轉傳分享，前4場活動從1月初開放報名，目前已全數額滿；高市圖表示，繪本創作的面向多元，除了繪本創作者本身，從事出版工作、擅長說故事以及致力閱讀推廣的繪本工作者等，都是繪本行業裡不可或缺的一環，多面向的交流互動，可替台灣繪本發展蓄積豐沛的活力。

此外，高市圖更全新打造「繪會好風光─國際繪本獎項解密展」，邀請讀者從台灣出發，了解台灣的指標性繪本獎項，看見台灣繪本史中接軌國際獎項的第一人，再一同遊向國際各繪本獎項；高市圖首次獨自策畫的展覽，也隱藏了不少「風光」的幽默設計，歡迎大小朋友一起到現場親自體驗。