租金補貼申請超額 桃市府：人人有獎

2018-01-18 14:05

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府配合中央辦理租屋補貼，但今年符合資格的申請者比中央核定的8000戶多出971戶，市府住宅發展處今天宣布，已向中央爭取全額補助，若不成市府也會自籌經費，一定會讓符合資格的申請者「通通有獎」。

住發處今年租金補貼受理9973戶，經審核符合資格的有8971戶，市長鄭文燦說，1月已向中央爭取全額補足超出核定的戶數，倘若中央維持原補貼戶數，市府會另覓經費，讓所有符合資格的申請戶都能獲得租金補貼，不必擔心排序或抽籤結果。

鄭文燦指出，租金補貼申請戶數是11年來最多，顯示市府責無旁貸要照顧更多弱勢與無力購屋的家庭，桃園市第一波社會住宅已陸續興建，市府也向中央提出明年度核定戶數提高到1萬戶要求。

住宅發展處長曾榮英指出，租金補貼1月起會按月核撥，第一期補貼款月底前會入帳，若申請時檢附的租約期滿，需在到期前2個月內補上新的租約，才能順利核撥款項，逾期補件也會被取消資格。

曾榮英提醒，受補貼期間若將戶籍與租屋地簽到其他縣市，應該在2個月內向遷移縣市的主管機關辦理「租金補貼遷移」，審核後可依照該縣市補貼金額繼續核撥到期滿為止。

住發處表示，已透過掛號郵件或簡訊通知申請戶租金補貼的審核結果，市民也可透過住發處開發的「住宅服務查詢系統」網站查詢進度。