學校餐廳被爆用爛霉食材 中市衛局1週後稽查稱未發現

2018-01-18 14:13

〔記者蔡淑媛／台中報導〕疑似離職廚師去年12月26日向衛生局檢舉弘光科大餐廳承包商使用發霉爛掉食材、快壞掉的肉品製作餐點，採購食材品質很差，廚師衛生習慣不好等，衛生局卻延遲一週在今年1月3日才去稽查，發現檢舉者在爆料公社PO出疑似壞掉茭白筍、吻仔魚等食材，才公佈稽查結果，強調未查到爆料情形，只查到油煙機不清潔、刀具沒放好等情形，已輔導現場改善。

爆料者PO出廚房一箱滿是血水的肉品、肉也被放地上，還有疑似壞掉的茭白筍、發黃的食材及滿地的血水，指「日前在一所科技大學當廚師，看不慣業者給學生吃不新鮮的食物！但舉發沒用，聽說衛生署的評委老師都是這所學校的老師居多，所以把這件事壓下來還通報業者，說要去學校檢查！也把我曝光！！！真的很扯！」

爆料者也指在工作時常把不新鮮的食材丟到廚餘，在職時也有通報營養師…。離職後向衛生局檢舉，「現在學校推得很乾淨，說是我跟廠商個人恩怨，難道學校不用為學生把關。」

有網友看到食材照片「那是茭白筍嗎？我還以為是甘蔗渣？！」「賣相不好 然後都丟到學校銷貨是嗎？ 我看不出來是什麼東西-.-」「左上那個吻仔魚…超噁爛！！！光看就好像聞得到…」「上爆料最有用！！！」「傻眼 看完這篇午餐可以省略直接吃晚餐 」「這能讓我達到減肥的目標！！」「 因為他們有關係所以沒關係，因為你沒關係所以有關係.....（好亂喔）」。

衛生局食安處食品流通組組長楊雅欒表示，衛生局上月26日接到投訴，排時間去稽查，今年1月3日前往時未發現陳情人所述食材有發霉爛掉等情事，而且工作人員服裝儀容及體檢均符合規定，但已針對業者抽油煙機應清洗、刀具應保存妥當，及冰箱結霜要清除等，輔導業者現場改善，而且每日未售完的餐食，業者均會以廚餘處理，至於爆料公社PO的照片，不確定是稽查前還是稽查後的照片，會再排時前往稽查。