總舖師送暖 福爾摩沙廚藝協會25日辦「千人宴」

福爾摩沙廚藝協會的總舖師們攜手辦桌，合力推出「千人宴」愛心尾牙。（記者吳俊鋒攝）

2018-01-18 13:55

〔記者吳俊鋒／台南報導〕集結了42位知名總舖師的福爾摩沙廚藝協會，攜手為弱勢辦桌，將於台南市歸仁區推出「千人宴」，邀請弱勢家庭參加，住得較為偏遠的，還準備專車接駁，一起享用愛心尾牙，飽餐之外，現場並發放民生物資，寒冬送暖。

這場「歲末寒冬送暖低收戶千人宴」將於本月25日晚上在仁壽宮前舉辦，預計席開150桌，邀請仁德、歸仁、關廟、龍崎等南關線4區的弱勢家庭參加，今天菜色發表。

各公所力挺廚藝協會，仁德區長郭鴻儀、歸仁區長陳必成、關廟區長王素珠、龍崎區長蕭琇華等都共同代言，也籲請更多善心人士投入，一起支持弱勢關懷的行動。

廚藝協會長鄭文欽表示，去年7月，創會長「阿勇師」汪義勇提議，希望可以為弱勢家庭盡份心力，回饋社會，成員們迴響熱烈，開始籌辦這場千人宴，並由秘書長蘇嘉進擔任主廚，全力推動。

鄭文欽提到，這項公益活動會持續巡迴台南各區辦下去，未來也將到外縣市舉行，讓總舖師們的愛心，可以傳揚到每個角落。

蘇嘉進則指出，晚宴中每桌將有8道佳餚，包含四喜拼盤、香菇肉羹、蛋黃米糕、藥膳燉土雞、鮑片白菜滷、日式和風三鮮、港式蒸大鱸魚、招牌梅乾扣肉手工刈包等，以及1份甜點，相當豐富。

蘇嘉進說，在各界捐贈下，當天現場也準備了3000斤的白米、2000斤的關廟麵，還有3000公升的沙拉油等，進行發放，希望弱勢感受社會的溫暖，過個好年。

千人宴將由知名總舖師蘇嘉進擔任主廚。（記者吳俊鋒攝）