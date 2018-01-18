土城普安堂老樹掛牌列管 保留自然、歷史印記

普安堂牌坊旁的楠木，近日由新北市政府掛牌列管為珍貴老樹。（記者邱書昱攝）

2018-01-18 13:54

〔記者邱書昱／新北報導〕位在土城區的祖田里，一座歷史悠久建物「普安堂」坐落多年，在日治時期原墾戶將佛堂捐出作為村廟，成為教導村民讀書識字同時兼具里民活動的中心，也是大台北地區僅存的齋教建築之一。周邊有1株楠木及1株龍眼樹，樹齡超過50年，被列為珍貴老樹，新北市政府樹木保護委員會日前掛牌列管，保存自然風貌。

幽靜的林木群中陽光穿透在樹葉間，高大的楠木形成的倒影令許多攝影者停留拍照外，在春夏季節更是賞螢秘境；而擁有50年歷史的龍眼樹，伴隨普安堂延續的歷史印記，以及先民遺留下的記憶及信仰文化，均為重要的自然遺產。

綠美化環境景觀處表示，將符合樹木胸徑、樹齡、地方特色、歷史及研究價值等條件之樹木儘可能列入珍貴樹木保護範圍，至去年底列管編號已達1042號，而掛牌列管後，也會請各區公所定期派人了解樹木情況，若遇到相關問題，會由請專家學者判斷、處理。

當天到場掛牌的護樹團體成員洪郁凱表示，總算看到市政府遲到的保護，希望市政府的保護能更有效率。另外，當地民眾回憶起年輕時和龍眼樹拍照，「我還是小姐的時候在那拍照，樹蔭下很舒服。」