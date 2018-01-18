中山大學研究：男人看到性感美女誠實度會下降

2018-01-18 13:50

〔記者方志賢／高雄報導〕女性小心受騙！窈窕淑女、君子好逑，根據中山大學的研究發現，看見性感美女，可能讓男人誠實度及自制能力都下降，並誘使男性以不當手段追求。研究結果獲國際知名期刊「演化與人類行為」線上刊出。

這項「性感美女能誘使男性墮入不道德之路」的研究，由中山大學教育所教授邱文彬、師資培育中心助理教授鄭雯與高雄醫學大學教授吳文雄跨校合作。

研究找上百名20歲上下的男性受試者，並分為2組，一組觀看穿著清涼的性感美女照片，另一組則觀看穿著一般的正常圖片。

研究團隊測試評估受試者的自我控制能力與誠實性，結果顯示，看過性感女性照片的組別，其自制能力明顯變差，且誠實程度下降近一半。女性觀看性感男性的照片後，自制能力則不受影響。

4個實驗中有一項是金錢歸還，沒看性感照片歸還金錢的人有78.4% ，看了照片歸還的人佔54.1%，誠實度明顯下降。

邱文彬表示，透過一系列、4個實驗發現，實驗組的男性參與者，觀看20張性感美女照片並評估每張照片的性吸引力後（實驗者佯稱此實驗為協助一項有關外在吸引力的前導測試），比起其他控制組的男生，變得較為衝動與自控力不足，進而導致表現不誠實（沒有歸還多餘的實驗參與金錢報酬）與作弊（數字矩陣作業的自我計分表現優於實際表現）。

鄭雯也指出，當男性的交配動機被性刺激後，傾向採取不誠實與作弊方式，做為提升自身性吸引力的策略；也就是以不當手法獲得金錢、地位或顯示自己更有能力，藉以展現女性偏好的伴侶特徵。

研究團隊強調，日常生活中，激起交配動機的性刺激無所不在，例如車展、電腦3C展等商展活動show girls、社群網路的清涼照、網路情色以及打性感美女牌來推銷商品的廣告（如健身、內衣、溫泉旅館及醫學美容整型等）。

邱文彬進一步說明，根據研究結果，男性可審視或提醒自己的不道德念頭或衝動是否和先前接觸的性刺激有關。不過弔詭的是，男性雖喜歡性感美女，但卻又容易使用不當手段去追求她們，換言之，「男性看到美女誠實度會下降。」