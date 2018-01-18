寶來賞梅人潮爆棚 區公所緊急加派10輛次接駁車

2018-01-18 13:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕連日寒流來襲、氣溫陡降，催出高雄六龜區寶來山區梅花怒放，開花率逾7成，上週末六龜區公所舉辦賞梅活動，吸引大批民眾扶老攜幼上山賞花泡溫泉；活動結束後，詢問電話不絕，區公所決定本週末2天再加開各5輛次接駁巴士，讓遊客能恣意徜徉在美麗的花海裡。

六龜區寶來竹林仙休閒農業區正值梅花盛開，幽幽的梅花香，淡淡的粉白色，飄染整個山頭，在賴家古厝、吳家梅園、邱家梅園、簡家梅園等等的梅花爭奇鬥豔的開著，置身梅花樹叢中，彷彿人間仙境。

六龜區長宋貴龍表示，六龜竹林休閒農業區452公頃農園，梅園佔有150公頃，三叉工坊附近百年梅樹區60多棵梅樹，屬胭脂梅，每株梅樹都在山坡佇立超過1甲子；海拔650公尺的梅礦民宿，花海也很壯觀，民眾想要與梅花留下美麗回憶，每天上午10點前或下午3點到5點，是最佳拍攝時機。

由於上週賞梅活動吸引大批遊客造訪，但活動結束後，區公所近日仍然接到多通民眾打電話咨詢相關事宜，區公所因此決定20、21兩天各增加5輛20人座巴士接駁，民眾只要從寶來國中操場後面等侯，即可免費接駁至三叉工坊，上山接駁時間至下午3點截止，不再接駁遊客上山，為遊樂安全考量，下山接駁最後一班為下午5點，請遊客注意接駁截止時間，以維安全。