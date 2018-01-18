日月潭櫻舞飛揚路跑 南投警方公告交管措施

2018-01-18 13:20

〔記者謝介裕／南投報導〕2018日月潭櫻舞飛揚環湖路跑活動，將在21日登場，南投縣警察局集集分局今日公告交通疏導管制措施，21日上午5時至下午2時期間，台21線公路60K+500至64K+300，即中山路與中正路口至台21線65K的路段，禁止路邊停車；而台21線75K+600至65K+800路段，水里往水社方向的外側車道則封閉，除工作人員外禁止車輛行駛，呼籲民眾遵守，避免意外發生。

該活動係由日月潭國家風景區管理處結合美國戶外第1品牌MERRELL及中華民國運動休閒推廣協會等單位共同舉辦，今年邁入第6年，區分42公里全馬組、29公里環湖組、12公里挑戰組與10公里健走組等4個組別，且首度提供無限暢飲的豆漿服務，幫助選手在賽後補充肌力與營養，使得民眾參與意願更高，吸引來自23個國家、4000多名好手報名參賽，令警方交管措施也更加謹慎規劃。

集集警分局表示，路跑當天除上述交管措施以外，台21線九龍路口往魚池方向4線道外側車道，以及台21線64K+300往頭社方向4線道外側車道，則開放路邊停車，但隧道前、後20公尺及隧道內禁止停車，呼籲與賽選手及遊客務必遵守員警交通指揮，且依標線停放車輛，切勿違規停車，以免影響其他人車進出，確保交通流暢。