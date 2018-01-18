高麗菜「五行開運」法 專家教你吃出好運氣！

五行開運高麗菜水餃顏色漂亮，很適合過年吃。（記者陳鳳麗攝）

2018-01-18 13:04

〔記者陳鳳麗／南投報導〕高麗菜進入盛產期，本週批發均價是每公斤12.1元，農糧署今天幫高麗菜找到「五行開運」新用途，即高麗菜水餃的餃皮，使用原味麵粉外，再以菠菜、黑豆、紅麴、南瓜調味桿出五色餃皮，就能五行平衡諸事順利。而水餃內餡要好吃，絞肉和高麗菜比例是1比2，兩者都加總重量1%的鹽。

去年冬天高麗菜價極低，農民心在淌血，農糧署今年冬天生產面積進行控制，把10分1挪種青花菜，因此批發價本週還能有平均每公斤12.1元之平穩價格。農署主秘翁震炘今天表示，預估下月接近春節時期的價格會更好。

全台高麗菜產量最高是雲林縣，農糧署今天邀雲林縣府和西螺鎮農會到該署，示範高麗菜料理，包括：五行開運高麗菜水餃、高麗菜封、羊肉爐、高麗菜飯、高麗菜煎餅和泡菜，其中「五行開運高麗菜水餃」是農糧署主推的過年開運料理。

西螺鎮農會家政班在現場介紹五行開運高麗菜水餃，強調竅門就在餃皮顏色，讓餃皮呈現白、綠、黑、紅、黃等五行顏色，而這些顏色除麵粉原色是白色外，綠色是麵粉加入菠菜汁、黑色是加黑豆、紅色則添加紅麴，黃色就是加了南瓜，都是當令蔬果。

西螺鎮農會也傳授好吃內餡的撇步，絞肉和高麗菜比例是1比2，兩者都加總重量1%的鹽，即100克的肉或高麗菜都加1克的鹽巴，高麗菜要攪拌脫水，兩種料混合後加一點香油提味，還可依個人喜好，加少許的醬油或白胡椒鹽。