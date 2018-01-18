車牌註銷還趴趴走？ 桃市停管系統開抓

銀色小客車遭註銷車牌卻持續使用，被停車管理系統逮到後，被拖車、拆牌。（記者陳昀攝）

2018-01-18 13:01

［記者陳昀／桃園報導］車牌被註銷還敢「趴趴走」？桃園市政府交通局與桃園監理站合作，將註銷車牌車輛登陸到桃園市停車管理系統，停車收費員一輸入車號資料「全都露」，今天在桃園區寶慶路透過系統查扣第一輛已被註銷車牌半年多、欠繳停車費8905元的銀色Honda小客車。

桃園市政府交通局專門委員林乾傳指出，桃園監理站即日起每月會提供註銷車輛清冊給市府，未來路邊停車收費員開單或路外停車場車牌辨識系統將車號上傳後，能立刻偵測到註銷車牌車輛，不但收費員看得到知，監理站、市警局交通大隊也會收到通知簡訊，前往拖車並取締、扣牌。

他說，去年與法務部行政執行署合作，透過停車管理系統查扣停車費欠費車輛成效顯著，未來會續擴大各機關業務，橫向整合。

交通部公路總局新竹區監理所桃園監理站站長林正郎表示，遭註銷車牌通常是因為車輛未定期檢驗，因此車輛性能堪慮，行駛時可能成為交通安全隱憂，若肇事逃逸追查難度也變高，加上車主沒有繳交牌照稅，對其他車主不公平。

他說，逾驗車期限6個月以上，監理機關將逕行註銷，「使用吊銷、註銷」牌照行駛者，將依法開罰3600元以上、1萬800元以下罰緩，並責令補稅。

銀色小客車不僅遭註銷車牌卻持續使用，也積欠不少停車費。（記者陳昀攝）