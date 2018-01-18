華信航空與飛行學校攜手 培育台灣「在地化」機師

2018-01-18 12:59

〔記者陳宜加／台北報導〕華信航空自法國引進9架全新ATR72-600飛機，為配合ATR新機隊成立，與國內安捷飛航訓練中心，以及法國民用航空學院（ENAC, École nationale de l'aviation civile）、澳亞飛航訓練中心（AAA, Ansett Aviation Asia）等航太產業，針對飛行員培育、模擬機訓練共同合作，今天簽署合約，盼促進台灣航空產業發展，落實機師人才在地化培訓能力。

合約簽署儀式在ATR飛航訓練副總Mr. Christian Commisaire、法國民用航空學院副總Mr. Philippe Crebassa、民航局標準組長林俊良共同見證下，由華信總經理曹志芬與安捷飛航訓練中心總經理高健祐、澳亞飛航訓練中心董事長Mr. Richard Anderson完成簽署。

曹志芬表示，與安捷、澳亞飛航訓練中心攜手合作，分享資源、相互支援，提升華信航空培訓機師代訓、模擬機訓練，建立在地化機師人才培養能力。未來三方秉持互信、互利的精神，以最嚴格的訓練標準，來實施機師訓練，為華信航空打造優質的飛航人才。

華信與安捷去年合作推出「華信航空飛航體驗營」，再度合作培訓機師代訓，將為台灣民航飛行員注入更多新血。同時，透過與法國民用航空學院簽署合作意向書，以獲得歐盟飛航專業執照認證為訓練目標，未來安捷受訓學員有望獲得歐盟EASA（ European Aviation Safety Agency）認證執照，提升自訓、培訓機師能量。

另一方面，澳亞飛航訓練中心預計於今年第一季在台灣引進一架ATR72-600模擬機，預計6月起提供訓練服務，屆時ATR機隊組員將在台利用澳亞模擬機進行機型初訓及複訓，以最即時與更便利的方式完成訓練。

華信指出，為提供高品質的飛航服務與高水準的飛安，對於飛航人才培育極為重視，與安捷、澳亞飛航訓練中心合作，在台灣培訓、考核機師，為未來持續擴張航網的需求準備，並為國內有意進行飛行訓練的民眾，提供高標準的訓練品質及環境，培育更多「在地化」飛行員，也鼓勵擁有飛行夢的人加入圓夢飛翔。