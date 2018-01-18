與癌父相依共享學校午餐 國中生許明菲獲「神秘人的愛」

許明菲〈左〉擔任湖西國中桌球隊長，成績在全校排名第五。（顏佳雯提供）

2018-01-18 12:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕雖然來自單親家庭、父親又因罹患口腔癌需要照顧，但對於就讀湖西國中的許明菲卻未因此被打倒，不僅擔任學校桌球隊長，在校成績也排名第5，表現允文允武，在顏佳雯老師推薦下，獲得靈鷲山佛教團普仁獎表揚。

去年父親因口腔癌再度病發，需要跨海到台灣化療，家中請不起看護，明菲向學校請了15天的假，不分日夜照顧父親，一點也不以為苦。對於父親因治療導致講話不清楚，他努力分享在校趣事，偶而耍寶逗父親開心，讓醫護人員印象深刻。

推薦許明菲的導師顏佳雯表示，明菲私底下個性調皮、幽默，做事認真負責，正面積極，具領導能力，擔任班長協助班級管理，人緣仍極佳。尤其去年家中遭到變故後，更是長大不少，明白自己要承擔家中擔子，對未來規劃也更有想法，課業從後段突飛猛進到可進校排前十；國中才加入桌球隊，付出更多的練習心力，表現可圈可點，進而擔任隊長。

顏佳雯說，明菲有超齡的心智，面對少數同學嘲諷也一笑置之，還會主動分享他的內心想法。學校每天中午的營養午餐，如果有剩下，明菲都會特地裝起來，讓爸爸拿回家食用，同學也會主動協助。但有一次遇到同學吐槽及謾罵，明菲當下處之泰然的回應，讓她相當激賞。

許明菲在頒獎典禮致詞時說，「這筆獎學金是某些神秘人對我們的愛，年紀小的我，還沒有能力捐款，目前能夠做到的事，就是學會「負責」以及「知足」，日後才能夠有能力去愛別人。未來要回饋社會，把愛繼續傳出去！」