華航總部年省2.3萬度電 相當冷氣連開9年

2018-01-18 12:47

〔記者陳宜加／台北報導〕華航總部桃園華航園區的行政中心大樓去年榮獲內政部頒發「鑽石級」綠建築標章殊榮，並創新導入「電梯電力回生裝置」，結合既有多項節電措施，單季節省8670度用電，全年共計省下約2.3萬度電，相當於一台冷氣機連續使用9年。

華航表示，今年將加強廢棄物及水資源管理作為，並持續爭取園區訓練中心綠建築標章。

華航園區於2010年落成，融入節能環保概念，採行省水、空調節能、照明節能、基地最佳化、低輻射玻璃與遮陽板等綠色設計，符合台灣綠建築（EEWH）評估系統及標章制度，「綠化量」、「基地保水」、「日常節能」以及「水資源」等四大指標，順利取得「綠建築候選證書」，華航總部桃園華航園區行政中心大樓更取得內政部「鑽石級」綠建築標章。

華航並陸續導入國際ISO14001及ISO50001條文標準，建立環境管理系統（EMS）及能源管理系統（EnMS），積極推動與執行各項節能方案，包括辦公室燈具照明增設獨立開關、24小時T5與50W鹵素燈照明更換為LED、增設節能風扇及獨立變頻空調系統，另也替換下班與假日大型主機、室內空調機溫度控器與照明開關加設固定蓋等，共計達33項具體作為。

統計顯示，年度用電量由2011年1533萬度大幅降低至 2016年1288萬度，節省16％用電量，成效顯著。

華航指出，華航長期關注氣候變遷與減碳議題，積極推動各項環保節能作業，獲得國內環保最高榮譽「中華民國企業環保獎金級獎」、連續三年獲「榮譽環保企業獎座」、連續四年獲頒TCSA台灣企業永續獎三項大獎，亦獲國際碳揭露CDP組織評比為「B~A-群組企業」，更連續兩年獲選為「道瓊永續新興市場指數（Emerging Markets）」的成分股，為台灣首家及唯一連續入選的航空公司。