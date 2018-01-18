酒駕肇事車當場沒收？ 民調：73.8％贊同

2018-01-18 12:42

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍提議沒入酒駕肇事車輛，希望遏阻酒駕。Yahoo民調，73.8％認為有助防止酒駕。台中市警察局長楊源明今天說，中央正研議修法，酒駕肇事死亡或重傷案件的車輛視同犯罪工具，法院判決沒入即不發還，市府對此表示贊同。

林佳龍日前在市政會議中主張，市府不分日夜加強取締酒駕，持續朝酒駕零傷亡的目標努力，酒駕肇事的車輛已成為犯罪工具，建議中央儘速修法，對酒駕肇事車輛予以沒入，相信將能進一步發揮遏阻效果。

根據Yahoo公司進行的「Y民調」，詢問「酒駕肇事車當場沒收，請問您覺得有助於減少酒駕肇事事件嗎？」認為非常有幫助有52.2％，還算有幫助21.6％，兩者高達73.8％；認為不太有幫助者11.6％，完全沒幫助14.1％，兩者約占25.7％。

受訪民眾中，76.2％為男性，23.8％女性，其中，20至50歲的青年及壯年族群占70.2％，顯示沒入酒駕肇事車輛的主張獲多數民眾贊同，並以青年及壯年男性居多。

林佳龍也說，近期各界對取締酒駕有許多討論，已成為全國性議題，相信沒入酒駕肇事車輛會有一定效果，民眾也會支持，過去許多司法人士也曾表示贊同。

市府指出，台中市積極取締酒駕，106年取締酒駕專案勤務86場，動用警力4萬5000人次，取締件數高達1萬3037件，是六都最多，嚴抓的效應也讓酒駕傷亡人數持續下降，105年相較104年減少20.3％，106年則較105年再減25.9％，警察局取締酒駕執法計畫也獲中央評比第2名。

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