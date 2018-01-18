PM2.5潛藏校園 早餐店也成空污熱點！

2018-01-18 12:22

〔記者陳宜加／台北報導〕空污議題更受高度重視，消基會質疑，現行規範獨缺最需要保護的中小學校園，校園綠化雖改善空氣品質，但自然通風可能造成空氣品質不良時，校園內找不到安全場所，學童每年恐須戴口罩超過120天；汽機車、早餐店等更是校園周邊「空污熱點」，主管機關應儘速制定分級管理措施。

消基會董事長游開雄表示，我國空氣品質管理起步較晚，103年起才陸續制定相關規範，卻獨缺最需要保護的中小學校園，教育部去年才公告空氣品質惡化處理與緊急應變措施，若根據105年統計，全國恐有117萬名學童缺乏PM2.5防護。

消基會巡檢從北到南共計16所都會區國小，人數在1000人以上、位於交通幹道且家長多用汽機車接送，於低風險、高風險時段檢測。消基會檢驗長凌永健表示，學童呼吸頻率與戶外、激烈運動頻率遠大於成人，暴露於PM2.5的風險更高。

根據巡檢結果，校園內空氣品質優於鄰近環保署測站測值，主因自然通風良好；但例如在台北市，學童上下學行經路段潛在不少PM2.5熱點，以汽機車排氣最高，潛藏PM2.5來源接送汽機車、道路車輛排氣、廚房廢氣、早餐店油煙等。

凌永健也說，中南部地區學校，若空氣品質不良，室外、教室、室內體育場等場所均不良，「校園內找不到安全場所」，學童防護明顯不足，即使到室內仍暴露於相同環境，難以掌握防護時間，若資訊不清楚或延遲，恐更加長暴露時間。

消基會也檢測校園周邊有自然通風的室內場所，發現室內僅需兩分鐘不到，PM2.5濃度即上升到與戶外相當，凌永健質疑，目前環保署空氣品質指標值中的「PM2.5預報移動平均值」可能耽誤警示，且可信度無法有效協助學童因應。

凌永健建議，防護應優先於防制，根據估算，若要降低學童一年PM2.5暴露量小於年均值15微克，室內空氣防護效率須達至少80％，代表學童必須戴口罩防護，北部年需32天、竹苗15天、中部74天、雲嘉南121天、高屏110天。

游開雄指出，PM2.5是全民公敵，國人現在每天出門前，除了看會不會下雨，也看空氣品質指標AQI，諸多研究已證實PM2.5對人體產生直接而重大影響，世界衛生組織也列為五大危險因素，呼籲相關主管機關更促進防制、防護作為。

他建議，政府應投注更多經費用於防護、主動並及時預警，例如設置空氣盒子監測、清淨空氣；另也可以建置校園、學區安全地圖，校園綠化也至關重要。