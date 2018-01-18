記錄金門戰地30年珍貴影像 立委疾呼搶救

2018-01-18 12:29

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委陳學聖今召開記者會，與長年拍攝金門風情的紀錄片導演董振良，呼籲儘速保存逐漸受潮的珍貴膠卷影帶，並在立委楊鎮浯、管碧玲兩國會辦公室的見證下，將影帶捐贈給國家電影中心。

以家鄉金門為拍攝主題的紀錄片導演董振良，為金門掌鏡逾30年。他在因戰爭而長年受到軍事管制的金門，挑戰威權體制的禁錮，以金門當年的違禁品攝影機，拍攝、創作近30部影像作品，還一度因此被列入金門入境黑名單。

董振良、陳學聖、楊鎮浯國會辦公室、管碧玲國會辦公室及國家電影中心代表，一同召開「搶救金門解嚴前後紀錄片先行者、導演董振良珍貴影像檔案」記者會，展示多卷董振良拍攝之影帶，並將之捐贈予國家電影中心。

陳學聖說，金門在軍管期間是禁止攝影的，董振良進入金門，拍下許多珍貴的影像，但因許多膠捲難以保存，面臨受潮的危機，讓董導面臨挑戰，因此希望國家電影中心能協助保存，不要讓金門重要的史料消失。

董振良說，許多影像是在當年擔任攝影記者時於金門所拍攝，如今要搜尋金門過去的影像史料少之又少，這些影帶因潮濕，逐漸開始發霉，讓他擔心無力保存，希望能將30年來拍攝的影帶，轉交給國家電影中心保存。

國家電影中心典藏組組長鍾國華指出， 許多創作者的影帶因潮濕長黴而難以處理，他們仍在與董導商談這批影像的權利問題，希望捐贈能有導演的授權書，並協助盤點數百捲影帶，希望先搶救好再來談簽約。

國家電影中心研發組組長陳逸達說，中心很重視活化這些珍貴的影帶資料，希望在保存董導的重要影像資料後，將之活化，提供給許多創作者需要的幫助。