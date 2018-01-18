北投地震民眾憂 柯文哲：加速都更

2018-01-18 12:16

〔記者蕭婷方、黃建豪／台北報導〕台北市北投區昨發生芮氏規模5.7地震，加上日前七星山東南麓傳噴出大量氣體，不少民眾擔心大屯火山噴發、地震產生死傷。北市長柯文哲今受訪表示，北市有大量傷患應變計畫，但長期來看北市房舍老舊，還是要加速都更進行。

柯文哲表示，台灣房舍921大地震後房子都有防震係數的要求，所以老實講該做得都更還是要做，因北市對地震的防震令不是很好。

柯說，北市有大量傷患的應變計畫和演習，但應該是房子要很穩固，地震來時才不會有很多死傷。

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