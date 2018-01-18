花蓮2千學子排旺字 力求學測金榜題名

花蓮四維高中2000多名學子在校園中庭以千人排字方式，排出一個大旺字，象徵新的一年國運、校運興旺，像忠誠、靈敏的忠犬一般「忠義傳家」，也祝福學子金榜題名。（讀者胡俊彥提供）

2018-01-18 11:53

［記者王峻祺／花蓮報導］曾被網友封為擁有「地表最強書包」的花蓮縣四維高中，繼揭密書包內襯裝有5塊3夾板「書包架」、可當板凳並具防身功能後，今年2200多名學生為迎接狗年到來，還在校園中庭排出一個大「旺」字，祝福國運、校運興旺，學子參與學測都能金榜題名。

四維高中師生前年曾安排1000名學生換上藍色運動服，圍成一個超大的臉書「讚」圖案，並使用6顆抗力球在「讚」字中滾動，象徵師生同心，也曾排出「駿馬」圖騰，祝福學生馬到成功，歷經多次「千人排字」經驗，現已成為全校師生歲末年終最期待的傳統活動。

四維高中校長蔡忠和說，今年因應狗年到來，擴大動員2000多名學生換上藍色及粉紅色運動服，排出一個應景的大型「旺」字與「2018」字樣，除傳遞滿滿祝福，也象徵新的一年國運、校運興旺，像忠誠、靈敏的忠犬一般，均能「忠義傳家」。

他說，因學校以佛法立校，追隨董事長黃英吉的信念，發願營造三好校園，今年才以星雲大師狗年送給信眾的春聯「忠義傳家」為意涵，邀學生透過排字，體悟忠義2字的重要性，祝福學子學業進步、品德增進，也期盼即將參加學測的高三生，都能夠金榜題名、表現亮眼。

參與排字的學生馬振華說，今年首次參加歲末排字活動，感覺非常新鮮，2000多人一起練習排字的過程並不容易，行進間都要相互配合，必須同心協力才不會站錯位置，看到最後的完成照片備感榮耀，相信將成為高中生涯最珍貴的回憶。