園丁里長吳慶男 綠美化宜居社區

連任5屆的後壁區新東里長吳慶男（左），近20年致力營造社區綠美化，推動過程即使面臨阻礙，他總是笑著回答「是自己自願的、做得很開心！」，後壁區長魏文貴（右）相當感佩。（記者王涵平攝）

2018-01-18 11:33

〔記者王涵平／台南報導〕連任5屆的後壁區新東里長吳慶男，近20年致力營造社區綠美化，推動過程即使面臨阻礙，他總是笑著回答「是自己自願的、做得很開心！」

吳慶男表示，推動綠美化首先面臨的問題就是土地使用取得，一開始盤點和查閱下茄苳大排沿岸土地和緊鄰大排閒置空地，發現所有權人多為水利會和國有財產局，有部份遭民眾佔用，除一一向里民溝通說明並函文請公所協助撥用國有土地，經會勘、鑑界、排除佔用，提報計畫申請補助，第1處綠美化工程座落在下茄苳大排新東抽水站旁，因克服層層關卡，達成多年心願，取名為「心園」。

複製心園經驗，接續完成「美園」、「善園」，里內髒亂點、里民私人土地紛紛提供作為綠美化用途，下茄苳大排沿線綠美化園地由點、線、面串連而成，整個新東里儼然成為一座大公園。

後壁區長魏文貴表示，後壁區沒有大型公園，因此希望新東里推動社區公園的經驗，可以作為其他社區借鏡，每個里有自己特色的公園，里民有休憩的空間，整個社區也能成為宜居環境，新東里長吳慶男經常獨力進行綠美化，勞心勞力令人感佩。

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