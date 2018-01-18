高醫大校長遴選爭議 爆教育部洩漏連署學生資料

2018-01-18 11:30

〔記者林良昇／台北報導〕高雄醫學大學董事會長期介入校務管理，引發師生反彈，學生連署要求董事會改革，教育部在獲悉學生名單後，將陳情學生連署資料給高醫大董事會，教育部遭批包庇董事會，部分師生、校友今出面，要求解散高醫董事會、校長遴選無效，而教育部高教司長也應下台負責。

高醫大董事會介入校務管理，近期還發生校長遴選爭議，董事會與師生、校友衝突不斷，紛爭難解，高醫大校友總會、高醫大轉型正義促進會、高醫大教師、學生代表今早到立院召開記者會，痛批教育部高教司失職無能，應下台負責，教育部長也應被彈劾。

高醫大轉型正義促進會發起人、高醫大校友陳永興表示，高醫大董事會被陳啟川家族世襲三代，掌控一甲子，「像北韓金氏王朝」，除竄改校史外，還介入學校和附設醫院人事、採購，教育部對於高醫大董事會的違法濫權，不但未導正，還包庇縱容，以扣除學校補助款，影響師生權利，卻未處分到董事會。

陳永興說，去年8月15日監察院已提出糾正案，教育部不思改過，反而打臉監院，重新組織調查委員會，不承認監院糾正報告，反而為高醫大董事會背書，甚至把連署要求董事會改革的學生連署名單透露給董事會，製造校園恐怖，教育部高教司完全自失立場。

校務會議學生代表、高醫大牙醫系學生黃泊儒表示，教育部之前有人到高醫大校園內對學生作抽樣詢問，關於董事會是否會學生學習造成影響，教育部還把連署學生的姓名回信給董事會，對未來學生在高醫大附設醫院就業的機會、未來職涯發展會造成影響。

高醫大校友總會理事長藍傳盛也指出，本次高醫大校長遴選作業，有些董事資格是現任附設醫院的特約顧問醫師，而醫院職工據董事會章程規定，不能擔任董事，董事會多為成員資格明顯違法，沒有權利遴選校長，因此今年1月11日選出的校長，教育部應不予核備。