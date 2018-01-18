父驟逝未盡孝道 苦行僧跪拉「棺材車」行700里警世！

2018-01-18 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕網友最近在屏東目擊有一名光頭、戴口罩、身穿道袍的男子，跪著拉著一輛標有「孝」字、疑似像「棺材」的車。網友表示，這名苦行僧已經跪走700多公里，膝蓋已經磨破，而他之所以會這樣做，是為了向民眾傳達孝行的觀念。

一名李姓網友在臉書社團《爆料公社》上PO出這段影片，指這名苦行僧為了告誡世人「百善孝為先」，他所拉的不是棺木，而是觀世音佛祖的神像，已經日日累積跪走700公里，已經快達成他1000公里的目標。

《ETtoday》報導，李姓網友表示，他是在16日下午4時許在屏東市四維路上看見這名苦行僧，近年來經常有人在屏東看到苦行僧，雖然不明白僧侶的真正動機，但不管目的是為蓋廟或還願，精神都讓人非常感動。

有當地居民指出，有人說後面的車廂是讓他休息的，僧侶累了就會在裡面休息。還有人說，他現在已經40歲了，從國小就看過這名僧侶，師父的父親因故去世，所以才會發願，用跪走的方式盡未做到的孝道。

其他網友認為，這樣的行為讓人感動、尊敬，「令人震撼的行動」、「師父的苦心，必能修成正果」、「真的修煉又能教導世人」、「願你的孝行能得到更多人民支持」。但也有人說，這樣的行為沒有意義，「拿這些時間跟體力去做善事迴向給父母會不會更好呢」、「這樣跪著走是哪孝順了」、「你媽媽應該不希望你這樣傷害自己身體」、「這是愚孝吧，花時間跪來跪去，不如身體力行花時間真的孝順」。

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