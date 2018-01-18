遭拔董座 劉伯恩：馬偕醫院獨立法人不應受外力介入

2018-01-18 00:34

〔記者吳欣恬／台北報導〕基督教長老教會總會16日召開「總會常置委員會第62屆第5次會議 」，指馬偕醫院董事長劉伯恩近日官司纏身，決議予以停止董事長職務，但保留董事資格。劉伯恩今晚回應，強調馬偕醫院為財團法人獨立組織，不應有外力介入。

劉伯恩重申，他是馬偕醫院代表人，醫院印信都在他身上，對外行文等職權都繼續行使。今天下午將召開的董事會，將會討論如何因應，他也希望衛福部能重視此案。

劉伯恩說，長老教會總會以院長人選年齡限制應為65歲為由，要求撤銷現任院長施壽全的續任案。但劉伯恩說，兩年前院方就將相關規定放寬到70歲了。據了解，施壽全的任期將於今年11月屆滿，施本人也將於11月滿65歲。

至於劉伯恩的官司，他說違反醫療法的案子，早已是超過20年前的事了，且馬偕醫院的董事資格相關規定也沒規定曾有官司不能任董事。他的董事資格是經過長老教會總會大會討論後通過的，也經衛福部審核後，由地方法院發給法人證書。

劉伯恩說，他從2008年開始擔任馬偕醫院的董事，每屆任期3年，現在是他的第3屆，也是最後一屆了。他當時在董事長選舉中，以8票過半支持，當選董事長。劉伯恩說，長老教會總會也要求董事會任期自原先的3年縮減為2年半，理由是配合總會每年5、6月的開會時間進行交接。但劉伯恩說，董事任期為3年是經國家核准的。

劉伯恩重申，馬偕醫院為獨立財團法人，不應受外力干涉，如果長老教會總會要直接命令醫院董事會，那他們直接來當就好。

劉伯恩表示，並不清楚以前長老教會總會是否有干涉醫院董事會，但他強調總會應是協助醫院發展，而非介入和干涉醫院人士和董事會運作，他批評長老教會總會是用管理教會那套用在醫療機構上。