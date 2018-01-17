前鎮崗山仔媽祖駕前 百輛鐵馬騎護社區

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄前鎮區崗山仔保安宮前，今晚（17日）有上百輛單車前夾LED夜燈，夜巡社區。
崗山仔保安宮於清光緒年間興建，為在地信仰中心，前鎮警分局長林新晃晚間於廟前舉辦社區治安座談會，民眾相約騎單車前往，順便運動、拜拜，警局提供200個腳踏車專用LED燈，會後結伴騎車巡守。
前鎮籬仔內地區竹南、竹西等各里參與活動，林新晃認為，改變社區治安座談形式，民眾參與度確實提高很多。
瑞崗里長洪金山、瑞隆里長康富雄到場。里長表示，宣導活動有贈品，有益於社區，里民都願意參加。
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［記者黃旭磊／高雄報導］高雄前鎮區崗山仔保安宮前，今晚（17日）有上百輛單車前夾LED夜燈，夜巡社區。
崗山仔保安宮於清光緒年間興建，為在地信仰中心，前鎮警分局長林新晃晚間於廟前舉辦社區治安座談會，民眾相約騎單車前往，順便運動、拜拜，警局提供200個腳踏車專用LED燈，會後結伴騎車巡守。
前鎮籬仔內地區竹南、竹西等各里參與活動，林新晃認為，改變社區治安座談形式，民眾參與度確實提高很多。
瑞崗里長洪金山、瑞隆里長康富雄到場。里長表示，宣導活動有贈品，有益於社區，里民都願意參加。
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