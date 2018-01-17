耶誕島蒙「塑」 台灣學者記錄海龜垃圾中產卵的震撼國際

綠蠵母龜在垃圾中產卵。（記者陳彥廷翻攝）

2018-01-17 23:43

〔記者陳彥廷／屏東報導〕澳大利亞所轄的「耶誕島」島上「紅蟹」生態獨步全球，但該島獨立於印度洋，受海洋環流所帶來的海漂垃圾影響甚鉅，台灣陸蟹學者劉烘昌每年都到耶誕島進行生態研究，並幫忙淨灘，去年耶誕節當晚記錄到1隻母海龜在垃圾堆裡產卵的「慘烈」畫面，影片震撼國際媒體，連BBC earth都引用；劉烘昌說，限塑令只是減少廣大海廢的第一步。

澳洲耶誕島每到紅蟹遷徒日滿滿紅潮如洩地般蔚為奇觀，島上的椰子蟹也因與世隔絕，體型極為碩大，陸蟹成該島觀光亮點，不過陸蟹博士劉烘昌每年到島上觀察，卻發現主要樣區「格烈達海灘」（Greta Beach）受海廢大舉入侵，大大顛覆一般台灣民眾印象裡外國沙灘比較漂亮的迷思。

劉烘昌說，他從2013年開始定期到耶誕島研究陸蟹，也主動為格烈達海灘淨灘，但因為洋流關係，該海灘依舊有大量、根本不受控的海漂垃圾上岸，每年當地人自主或在他號召下前往淨灘，但垃圾多到清不勝清，不過嚴重影響到綠蠵龜產卵，還是首見。

劉烘昌指出，母海龜都會返回出生的海灘產卵，是非常緊密的生態連結，去年耶誕節他和5位打工渡假的台灣年輕人一同到該海灘夜觀海龜產卵，但一下車就被4隻海龜陳屍的可怕景像震懾。

「5隻小海龜4隻已死亡或極衰弱，只剩1隻看起來有撐下來。」6人都被眼前因垃圾阻擋難以下海的而死亡幼龜嚇傻眼，只能無奈拍照記錄。

一行人於同地點等待要產卵的母龜上岸，約在26日凌晨零時發現有母龜上岸，但卻掙札的在垃圾堆中奮力以蹼挖穴，他先送回該批年青人後獨自等到凌晨3點半，才發現該母龜產完卵挖砂掩埋洞穴，但此時已退潮，潮間帶礁岩已露出，母龜恐需等到天亮後漲潮才可能回大海，但也增加在烈日曝曬時間。

劉烘昌表示，全球的海廢隨海流無遠弗屆，耶誕島大片垃圾他其實已見過好幾年，但一個人淨灘力量有限，根本清不勝清，當天會記錄下來po網，就是要找耶誕島上居民一起去清理海漂垃圾跟漂流木，但他也希望能夠藉此機會呼籲，雖然海龜在垃圾海灘產卵看起來怵目驚心，其實更多生物命運還遠比海龜更慘，例如國內的高雄馬頭山開發案，就會影響到生物棲地，他說，樂觀看待限塑令，但這只是是減少海廢保育全球海洋的第一步。

劉烘昌從沒想到會引起BBC earth的注意，影片剛上線短短半天就有120萬人點閱，現在更是近10萬人次分享，當地人也被震撼，這幾天都到格烈達海灘淨灘，幼龜也終能順利爬回大海。

《BBC Earth引用劉烘昌2017拍攝耶誕島海龜產卵片段》