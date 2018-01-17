不喝咖啡的醫生 為這原因喝下病患女兒送來的咖啡…

2018-01-17 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕向來拒絕喝的咖啡的醫生，為何特地喝下病患家屬的送來的咖啡呢？有醫生分享一則醫病故事，指自己雖然不喜歡咖啡的苦，加上每喝必胃酸逆流，通常拿到別人送來的咖啡，他都會轉送給別人，不過，有個病患每次來看病都會帶咖啡來送他，有時是外面買的，有時則是遠嫁美國的女兒寄來的咖啡豆，日前這名病患過世，他的女兒特地送來了「最後一杯咖啡」，感謝他對父親長期的照顧；雖然味道依舊苦澀，但喝下咖啡的醫生，還是感受到一股暖意流進肚子裡！

《聯合報》報導，林口長庚醫院神經內科系腦功能暨癲癇科主治醫師謝向堯分享他的醫病故事，指周遭的同事向來知道他不愛喝咖啡，一方面是因他覺得味道很苦，另一方面則是因為胃不好，每次喝完必定胃酸逆流，他曾喝過的6杯咖啡，也都有相對的原因，像是剛考上醫學系的迎新聚餐、拜見準岳父時被請喝咖啡等等。

謝向堯表示，他的病患中，有名80幾歲的孫伯伯，來就診前曾被診斷小中風，且漸進式步態不穩，不過，孫伯伯總是耐心候診，也都遵照醫囑詳實記錄血壓，是醫生最喜歡的患者。

謝向堯指出，孫伯伯的女兒遠嫁到美國，時常會拿女兒寄回來的咖啡豆來送他，雖然他分不清楚這些咖啡豆的差異，也沒有想要研究，但每當看診期間聊到咖啡，總還是默默聽孫伯伯描述，有好奇的護理師問他，謝向堯則說，他試圖捉摸的，不是孫伯伯享受某某咖啡的樂趣，而是其生命的歷練，以及那一絲漂洋過海、來自他女兒的思念與情意。

後來孫伯伯檢查出膽結石，需動手術處理，謝向堯問說「有告訴在美國的女兒嗎？」孫伯伯則表示沒有，因為「不希望她太牽掛」，不過謝向堯分享道，就算認為是小事，也該讓女兒知道。畢竟女兒是他心中的寶貝，這時候太體貼反而見外。「跟摯愛的人分享喜怒哀愁，是很珍貴的人生體驗」。

幾年後，某天在看診完畢後，診間外有個女子端著一杯咖啡，當謝向堯還在想這是哪位時，對方已上前自我介紹，說是孫伯伯的女兒，並帶來消息說，孫伯伯兩週前已在睡夢中往生，謝向堯思索後，對孫伯伯女兒說，「近九十幾歲才離世，沒有苦難折磨，算是一種幸福吧！」回到診間後，謝向堯看著那杯咖啡以及隨附的紙條，上面寫著「感謝您對我父親一路耐心看診醫護！Have a nice afternoon」，這番來自家屬的謝意，讓他又想起孫伯伯和煦的笑容，以及多年來容顏的轉變，謝向堯在閉上眼慢慢喝下人生中的第7杯咖啡後直言，有一股暖意流到肚子裡，但「無論甚麼咖啡，終究還是苦澀的啊！」熱騰騰的蒸氣，也把他的鼻子熏濕了。