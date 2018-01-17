「百萬青農」小番茄網購夯 竟為了這個鬧家庭革命…

2018-01-17 22:39

〔記者黃文瑜／台南報導〕「你們要長得健康好吃喔！」台南新市小番茄新農人許瑞芫，和自己種的小番茄說著話。7年前，他辭掉南科工作，回家幫忙種田，成了大家口中的「百萬青農」，但一路上並不如想像中容易，一開始為了搭溫室鬧起家庭革命，前3年也難回本，還經常從天亮工作到凌晨2、3點。

許瑞芫原本在南科當助理工程師，剛好從公司的窗外看出去，就是家裡的農田，有時輪班，天還沒亮就見到年紀老邁的阿公阿嬤下田工作的身影，讓他覺得不捨，想回家幫忙種田，並且加入新市農會新農人的計畫，種植洋香瓜和小番茄。

「做這行就是看天吃飯」，許瑞芫說，爺爺務農有幾十年的經驗，種植小番茄都以傳統方式種植，最慘曾經一公斤賣3元，讓他看不下去，為什麼一樣賣番茄，別人一台斤可以賣150元？所以，他想搭溫室，以有機無毒方式種植玉女品種番茄，減少天候對作物的影響，讓農產收益穩定，想不到竟然引發家庭革命，認為他沒經驗，又擔心搭溫室難回本，討厭他去上新農人進修課程，最後祖孫倆大PK，以各自方式種洋香瓜，他的收益明顯較高，才爭取到蓋更大的溫室。

雖然可以建溫室，但許瑞芫說，用有機無毒方式要種出好吃的作物，就要有「吃土」3年沒收益的心理準備，除了自己養菌做為肥料，或以天然方式防止病蟲害，若是不適當施肥，一昧追求番茄甜度，也會影響土壤的多樣性，因此要不斷研究，工作時間很長，有時一個人工作沒有說話對象，「只好找番茄說話」，希望它們能長得健康又好吃，不過，他沮喪的時候，也曾在園子裡大罵番茄一頓，再從頭開始。

如今，許瑞芫種植的小番茄占地面積僅1.5分農地，就可有6公噸的產量，並且在網路上賣得很好，完全不需進到傳統市場削價競爭，也因為得到家人的認同，一家三代都到他的番茄園工作，不特別請工人，結合三代的智慧與經驗，確認番茄紅的程度分辨甜度，保證農產品質。