醫訊》高市11家區域級醫院 全國首推5語用藥圖示紀錄

高雄長庚提供5種語言的用藥圖示紀錄，內容有藥品彩色外觀、使用時間、藥量及方法等項目。（記者方志賢攝）

2018-01-17 22:50

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市衛生局與11家區域級以上醫院合作，全國首推中、英、越南、印尼及泰語5種語言的用藥圖示紀錄，內容有藥品外觀、使用時間、藥量，民眾也可利用手機掃藥袋QR-Code，透過手機各國語音解說，得知用藥的方式，避免吃錯藥。

為避免長者看不懂藥袋標示或外籍看護工不懂中文，導致用藥方式錯誤，高雄市衛生局與高雄榮總、高雄長庚、高醫、義大醫院、阮綜合醫院、市立聯合、小港及大同等高市11家區域級以上醫院合作，共同推出多元文化用藥資訊。

高市衛生局長黃志中表示，現在醫院的藥袋都貼有公雞、大太陽及月亮等圖示，方便長者服藥，近幾年越南、印尼、泰國的外籍配偶、看護工越來越多，用藥圖示說明，除了中、英文版外，也增加越南、印尼及泰語3種語言，提升長者、新住民及外籍看護用藥的安全。

高雄長庚藥劑部主任王郁青說，該醫院設有藥物諮詢櫃台，提供5種語言的用藥圖示紀錄，內容有藥品彩色外觀、使用時間、藥量及方法等項目，有需要民眾可到櫃台索取，並由專人列印提供。

王郁青說，藥袋上還附上QR code，民眾可用智慧型手機掃描，透過手機40多國的語音系統，選擇自己國家的語言，了解藥品名稱、一次吃幾顆等資訊，並成為「有聲音」的藥單。

王郁青也提醒，手機掃描QR code，需先從手機的「設定」到「協助工具」頁面裡的「TalkBack」，並打開語音回應系統才可掃描。

高雄市衛生局藥政科代理科長郭垂香指出，這項多元文化藥事服務，未來還要推動到全市地區醫院、診所及社區藥局，而多國語言的用藥指導，也能應用到各醫院的病房、出院準備服務，提供病患更妥適及友善的服務。