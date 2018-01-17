學甲小麥鹹魚翻身 2/25首辦小麥節

每年3月，學甲金黃色的小麥田隨風搖曳，很漂亮。（資料照，記者楊金城攝）

2018-01-17 21:44

〔記者楊金城／台南報導〕學甲小麥鹹魚翻身，今年種植面積將近200頃，全台數一數二，學甲區農會決定2月25日舉辦首屆學甲小麥節，串連3月初的學甲蜀葵花節，要打開學甲產業觀光。

學甲區以往種植小麥面積約120公頃，因南部冬季少雨，適合學甲小麥生長，學甲區農會總幹事李曉軍說，今年學甲小麥面積大幅成長，主要是農民李三陽、李智豪和郭炳洪契作栽種小麥面積增加。

每年3月，金黃色的小麥田隨風搖曳，在豔陽下閃閃發亮，形成學甲最美的麥田景觀。

李三陽說，學甲小麥產區主要在宅港、平和及新達里，大多在每年10月栽種，隔年3月採收，1分地約生產150到200多公斤小麥，品質很好，契作價格1公斤30元，有的賣38元。

學甲栽種小麥超過20年，但因進口麵粉價格便宜，使得小麥栽種面積逐漸減少，過去多僅是小規模栽種，不過，因農委會獎勵休耕地轉作小麥，讓學甲國產小麥鹹魚翻身。

學甲農會說，轉作硬質玉米與小麥的獎勵金都是1分地4500元，不過因小麥契作價不錯，種小麥比硬質玉米每分地可多出2千元收益，在農委會「小地主大佃農」獎勵政策下，農民栽種小麥意願和面積增加。

2月25日農會將在學甲光華里舉辦首屆學甲小麥節，現場將有現烤小麥麵包、小麥米香、發表小麥醋、小麥乾燥花和青農農產展售會，銜接3月初的學甲蜀葵花節，串連學甲觀光發展。