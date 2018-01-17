虎尾設拖吊場、路邊停車收費？ 雲林縣府：還在研議

2018-01-17 21:37

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾規劃設置拖吊場、路邊停車收費，目前已在進行可行性評估，引發不少鎮民反彈，虎尾鎮代會主席丁學忠今天（17日）說，已要求公所先爭取設置公有停車場，不可貿然收費，雲林縣府則重申，尚在研議階段。

為解決虎尾市區交通問題，雲林縣政府規劃在虎尾設置拖吊場，市區路邊停車格也完成300格的劃設，加上傳出拖吊場設備完成後，路邊停車格將收費，鼓勵駕駛人多多使用。

面對虎尾即將要拖吊，甚至可能路邊停車也要收費，林姓鎮民表示支持，「使用者付費」這樣才能改善停車亂象；彭姓鎮民則說，虎尾找不到公立停車場，而且人口數不多，拖吊根本是擾民，路邊停車收費更讓人難以接受。

虎尾鎮長林文彬說，虎尾市區公私立停車場停車位超過1400個，而且平均使用率不到3成，應足夠需求，至於停車收費是習慣問題，以虎尾圓環停車場而言，每小時收費20元，第1小時免收費，每年都還收入200萬元，未來路邊停車收費是趨勢。

丁學忠則反駁林文彬停車位足夠說法，強調虎尾沒有免費的公有停車場，且公立停車場目前僅虎尾圓環一處，其餘都是私人設置，加上經濟不景氣，虎尾又不比台北，如果連路邊停個車都要收費，否則就拖吊，拖吊費從1500元起跳，對民眾將又是一筆不小開銷，要求公所全面檢討改善後再議，不宜貿然實施。

雲林縣目前只有斗六有拖吊場，平均每年取締違停車輛4000餘輛，路邊停車收費尚未有鄉鎮市執行。

縣府工務處長彭子程強調，縣府正在研議虎尾及北港市區增設拖吊場，虎尾也已配合完成劃設路邊停車格，至於何時完成？何時收費？都還在研議中，尚待縣長裁示。