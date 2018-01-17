嘉縣盤點露營場 2公營合法、72民營全非法

2018-01-17 21:27

〔記者曾迺強／嘉義報導〕交通部觀光局16日公布全國合法露營場地，其中，嘉義縣合法且開放的露營地僅2處，分別是大埔鄉公所管理的曾文水庫湖濱公園露營場、西拉雅國家風景區管理處委託嘉義縣135觀光發展協會管理的中埔鄉石硦林場露營場。嘉義縣文化觀光局副局長李茂鐘說，縣境72個沒在合法名單的民營露營場管理涉及多個單位，相當棘手，已多次籲請中央訂專法，否則由地方政府認定是否合法，無統一標準，難以有效管理。

縣府列管的合法露營場地原有3處，除了曾文水庫湖濱公園露營場，另有縣府教育處委託中埔鄉中山國小的石硦童軍露營區、東石鄉下楫國小管理的童軍露營區，但後2處分別因未設無障礙空間設施、缺乏盥洗設備與炊事設施破損，去年8月停止營運。

李茂鐘說，嘉義縣72家未合法的民營露營場，以阿里山鄉22處最多，依序是竹崎鄉19處、番路鄉11處；文觀局為了管理民營露營地，訂定「嘉義縣露營場地管理作業要點」，但無罰則，依現行法規要經營露營場，需先申請休閒農場，但因涉及土地使用、建築執照申請、水土保持計畫等，手續繁雜，許多業者放棄申請。

阿里山鄉露營場業者汪梅荷說，有頂棚的露營場隨時可拆，不影響水土保持，多數業者願意繳稅，盼訂定專法後，政府能輔導合法，促進原鄉部落經濟。

林務局嘉義林管處長黃妙修表示，有2件林班租地違規經營露營區，已在去年12月拆除。阿里山國家風景區管理處管理課長張致遠說，中央對露營區的政策法規、管理辦法付之闕如，露營區是全國問題，應先放寬土地使用限制問題，逐步解決無「法」可管的亂象。