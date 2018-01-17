竹北公告新增停車收費路段 竹北車站機車停車場納入

竹北市公所公告，台鐵竹北車站西站（臨新泰路）機車停車場也開始收費，是竹北市目前唯一收費的機車格。（記者廖雪茹攝）

2018-01-17 21:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市所公告新增收費路段，包括文興路等6條道路，總計新增429個汽車收費停車格，台鐵竹北車站西站（臨新泰路）機車停車場也開始收費；市公所表示，希望能有效提高周轉率，避免遭長期佔用。

竹北市公所也提醒，為方便民眾，並節省成本，欠費資料自107年元月1日起已彙整，查詢欠費情況，請統一上新竹縣政府查詢；但106年12月31日之前的欠費，仍須到竹北市公所網頁查詢。

竹北市公所公用事業課表示，竹北市文興路（自強南路以西）等路段，常見車輛長時間停放路邊，引起民眾抱怨，加上其他道路路邊停車多已收費，基於使用者付費的公平原則，公所和新竹縣政府共同會勘，評估車流量、路幅、人口密度等因素，在適當位置劃設路邊停車格。

新增收費路段包括文興路、縣政九路南段、縣政二路南段、科大一路、科大二路、台科路等6條道路，總計429個汽車格，費率為每半小時10元，以此類推。

竹北市公所說，不少騎機車到竹北車站改搭火車通勤的上班族抱怨，西站原本免費的機車停車場遭長時間佔用，總是一位難求，因此，公所一併委外收費，成為目前竹北市唯一收費的機車格。總計373格，費率為1個小時10元，每日最高30元，跨日重新計算。

許多民眾詢問能否月租，公用事業課表示，僅路外停車場有提供月租服務，路邊車格沒有。

至於民眾反映最多的莊敬南路和自強南、北路，縣府和竹北市公所表示，下波研議規劃納入收費範圍。

竹北市公所表示，公所管轄的路外和路邊收費停車格，總計4836格，委託國雲公寓大廈管理維護公司營運；其中，路邊停車格原則上於上午8點到晚上8點收費，逢星期日和國定假日停止收費，只有新社市場華興一街和仁義市場周邊例外（僅農曆初一、初二、初三停收）。