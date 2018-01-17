火車頭開進台南北門 還高達6米！

火車頭景觀藝術屋高約6米，前方是火車頭造型，後方像車廂。（記者楊金城攝）

2018-01-17 21:07

〔記者楊金城／台南報導〕火車頭開進台南北門了！原來是兩層樓高的火車頭造型景觀藝術屋，就停放在北門錢來也雜貨店旁，成了「北門婚紗美地」的拍照打卡新景點，為農曆春節前的觀光人氣加溫。

雲嘉南濱海國家風景區管理處將北門遊客中心旁的北門洗滌鹽工場、錢來也雜貨店、鹽場事務所、北門出張所、水晶教堂委外由彝璋文創公司經營，業者最近調來貨櫃屋裝置藝術和火車頭景觀藝術屋，立即成為目光焦點。

其中，火車頭景觀藝術屋高約6米，兩層樓藝術屋有兩棟，前方是火車頭造型，後方像車廂，遊客興奮地說：「好像火車開進北門，載來遊客！」

「北門婚紗美地」最近因水晶教堂新建螺炫天幕廣場，雲管處和北門區公所新建「北」、「門」入口意象的裝置藝術後，炒熱旅遊熱度，遊客明顯增多，超大型火車頭景觀藝術屋進駐，又多了拍照景點。

彝璋文創特助李依恬說，貨櫃屋裝置藝術和火車頭景觀藝術屋未來將作為展示攤位區，農曆過年前先當作大型裝置藝術，供民眾參觀拍照。火車頭景觀藝術屋未來並會移到水晶教堂，將詢問台南市政府，是否需申請臨時攤位區使用，新增的鹽湖腳踏船、沙灘車已向雲管處取得許可。

雲管處強調，委外業者須注意遊樂設施的安全性和營業是否合法，一起打拚北門觀光。