竹市舊城廚房上菜 料理達人教授甘蔗羊肉湯年菜

2018-01-17 21:10

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府推出「舊城食藝復興」舊城廚房系列工坊，今天在大同108舊城再生基地邀請《南記行的乾貨傳奇》作者邱明琴分享如何烹煮甘蔗羊肉湯年菜，所取用的食材都取自舊城東門市場商圈，包括南北乾貨、生鮮肉品、百年老中藥店的冬令食補藥材等，讓不少婆婆媽媽學到如何做圍爐年菜。

市府都發處開辦的舊城食藝復興系列活動，今天邀請網路達人家庭廚房料理的主廚蔡雅琍擔任邱明琴的二廚，一起烹煮這道新竹人在地的家鄉私房年菜，鼓勵民眾到傳統市場採購新鮮食材，只要用心烹調，就能做出健康又美味的料理。

都發處表示，邱明琴是「南記行」第二代傳人，也是均衡養生料理達人，著有《南記行的乾貨傳奇》，擅長用隨手可得的自然食材、簡潔的烹飪方式，做出視覺、味覺、嗅覺精采的健康佳餚，她也鼓勵每個家庭收集自家食譜，簡單開伙自理三餐，享受在家吃飯的美味。

除邀請料理達人製作團圓年菜，都發處也透過舊城廚房工作坊，讓參加者了解舊城東門市場周邊是南北貨採買的集散地，至今仍有好幾間商家是市民重要的南北貨採買地點，邀請市民來舊城東門商圈採買年貨，烹煮圍爐菜餚。

有興趣的民眾平日也可到大同108舊城再生基地，體驗不一樣的舊城廚房之旅，品嚐竹市舊城的在地美食。