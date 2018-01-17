竹市舊城廚房上菜 料理達人教授甘蔗羊肉湯年菜

2018-01-17 21:10

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府推出「舊城食藝復興」舊城廚房系列工坊，今天在大同108舊城再生基地邀請《南記行的乾貨傳奇》作者邱明琴分享如何烹煮甘蔗羊肉湯年菜，所取用的食材都取自舊城東門市場商圈，包括南北乾貨、生鮮肉品、百年老中藥店的冬令食補藥材等，讓不少婆婆媽媽學到如何做圍爐年菜。

市府都發處開辦的舊城食藝復興系列活動，今天邀請網路達人家庭廚房料理的主廚蔡雅琍擔任邱明琴的二廚，一起烹煮這道新竹人在地的家鄉私房年菜，鼓勵民眾到傳統市場採購新鮮食材，只要用心烹調，就能做出健康又美味的料理。

都發處表示，邱明琴是「南記行」第二代傳人，也是均衡養生料理達人，著有《南記行的乾貨傳奇》，擅長用隨手可得的自然食材、簡潔的烹飪方式，做出視覺、味覺、嗅覺精采的健康佳餚，她也鼓勵每個家庭收集自家食譜，簡單開伙自理三餐，享受在家吃飯的美味。

除邀請料理達人製作團圓年菜，都發處也透過舊城廚房工作坊，讓參加者了解舊城東門市場周邊是南北貨採買的集散地，至今仍有好幾間商家是市民重要的南北貨採買地點，邀請市民來舊城東門商圈採買年貨，烹煮圍爐菜餚。

有興趣的民眾平日也可到大同108舊城再生基地，體驗不一樣的舊城廚房之旅，品嚐竹市舊城的在地美食。

  • 傳承美味年菜！新竹市政府推出舊城食藝復興系列活動，今天邀請料理達人烹製美味的甘蔗羊肉湯團圓年菜和各式在地家鄉年菜，讓婆婆媽媽可以輕鬆料理準備年菜。（記者洪美秀攝）

    傳承美味年菜！新竹市政府推出舊城食藝復興系列活動，今天邀請料理達人烹製美味的甘蔗羊肉湯團圓年菜和各式在地家鄉年菜，讓婆婆媽媽可以輕鬆料理準備年菜。（記者洪美秀攝）

  • 烹製美味的甘蔗羊肉湯團圓年菜的食材全部來自竹東市場，充滿懷舊香味。（記者洪美秀攝）

    烹製美味的甘蔗羊肉湯團圓年菜的食材全部來自竹東市場，充滿懷舊香味。（記者洪美秀攝）

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