勞部技能訓練成果展 澎縣府飄咖啡香

勞動部勞動力職訓，現場製作咖啡烘培香味四溢。（記者劉禹慶攝）

2018-01-17 21:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今日飄散咖啡香味！勞動部勞動力發展署主辦的咖啡調飲與異國風味美食點心班，在澎湖縣政府大禮堂舉行成果展，展現3個多月來技訓成果，以現場製作方式呈現。縣長陳光復專程到場為學員加油勉勵。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署為協助待業者創業，藉由職訓課程提供待業求職者專業技能，委託台東縣原住民藝能美學教育推廣協會辦理「106年委外提升待業者勞動力職訓計畫咖啡調飲與異國風味美食點心班」，澎湖29位學員在400小時課程專業講師教導下，提供咖啡產業與餐飲就業基本技能。

陳光復表示，從食物料理及舞蹈等，都能感受到大家學習的用心，也非常感謝講師群提供專業指導，讓參與學員習得一技之長。他也勉勵大家繼續努力，創造事業第二春，縣府也會持續推動觀光，吸引更多觀光客到澎湖旅遊，讓遊客們都能品嘗到學員們的好手藝。

會中，陳光復頒發感謝狀給台東縣原住民藝能美學教育推廣協會理事長彭麗華，感謝他自台東到澎湖開班，邀請老師授課，培訓學員學習就業技能。活動現場除了動態舞蹈發表，還有產品試吃及試作，提供現場烘培咖啡、果凍蠟、南棗桂圓核桃糕、雪Q餅、牛軋糖、黑糖薑片與點心等，讓現場來賓品嘗的津津有味，直誇學員展現好手藝。

包括工策會總幹事陳明山、馬公市長葉竹林、榮服處處長陳平、澎湖就業中心主任陳家全也都到場為學員們加油打氣。