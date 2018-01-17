真人圖書館 空姐現身國小校園引轟動

長榮航空空姐劉謹瑜將親身經歷與文德國小學童分享。（記者湯世名攝）

2018-01-17 15:10

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉文德國小最近舉辦「真人圖書館」活動，由學童票選最想邀請蒞校演講的貴賓，學童們列出總統、太空人等，經校方評估，今天邀請了目前服務於長榮航空的葉怡妁及劉謹瑜兩位空姐，引發校園轟動，兩人高挑身材、甜美外型吸引師生目光，她們也大方與師生們分享空服員甘苦談，許多學童聽聞後開心說：「我也要當空服員！」

八卦山上的偏鄉學校文德國小，有鑑於位處偏鄉，沒有那麼多的學習資源，因此，在縣府支持下辦理一系列的「真人圖書館」活動，透過引入各行各業專業人士的現身說法，讓學童們能夠瞭解到他們的甘苦，並拓展小朋友的學習視野。

校方日前讓學生票選最想知道的行業，小朋友們天馬行空的列出想邀請總統、太空人來演講，校方認為總統日理萬機，要邀請蒞校有高難度，經過評估，今天順利邀請到服務於長榮航空的兩位空姐葉怡妁及劉謹瑜，利用休假空檔蒞校，高挑身材及親切的態度，立刻造成小朋友的轟動，紛紛搶跟空姐握手及拍照。

葉怡妁、劉謹瑜逐一分享了她們工作經驗，還有一般人可能對空姐或空少的誤解，讓小朋友聽得聚精會神，熱情的舉手發問；五年甲班許羽恩說：「空姐好漂亮喔，沒想到空姐工作那麼辛苦，我還以為可以免費出國去玩，原來要做的事情那麼多，不過我還是很希望能夠當上空姐」。

二甲黃柔茵說：「原來坐飛機那麼有趣，但是如果遇到不好的客人，好辛苦。」而空姐們也自掏腰包買了很多小禮物與學童互動，活動非常熱絡。

校長李政穎表示，偏鄉學校小朋友們的能力其實很好，受限於環境或視野，不敢勇敢追夢，學校很感謝縣府提供資源辦理真人圖書館活動，把世界帶到小朋友面前，鼓勵小朋友勇敢逐夢，也是很好的教育。

長榮航空空姐劉謹瑜與文德國小學生熱烈互動。（記者湯世名攝）

長榮航空空姐劉謹瑜（白衣）、葉怡妁（黑衣）現身文德國小，引發轟動。（記者湯世名攝）