友善、熱情還有美食 台南入選亞洲10大新興旅遊城市

七股潟湖。（南市觀旅局提供）

2018-01-17 15:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全球最大旅遊評論網站TripAdvisor公布2018年亞洲新興旅行目的地，其中台南名列亞洲10大新興旅遊城市第7名，推薦台南是台灣歷史最悠久的城市，集合數千座寺廟的眾神之都，擁有3個國家級風景區觀光資源豐沛，更是美食天堂。

Tripadvisor目的地的票選方式，是根據網站中的全球上億旅行者於過去1年內對於各旅遊目的地飯店、景點、餐廳的評分和評論，加上搜索和預訂意向年度增長數據綜合計算得出。

台南被全球旅客公認友善且熱情的城市，多元且別具風格的各類型住宿選擇，能讓不同預算的旅行者從中找到適合自己的旅遊地，因此獲得青睞。

南市觀光旅遊局近年來積極開拓國際市場及觀光品牌，以「沒來過台南，不算來過台灣」主訴求，搶占國際曝光度。局長王時思透露「訣竅」表示，台南率全國之先取得全國第1個法定觀光地區，並自2016年起即獨步全台與Tripadvisor合作，2017年再搶先推出中、英、日3種語言的Neighborhood分區頁面功能，讓國際旅客快速瞭解各區域、路線特色，掌握旅行主軸，降低旅遊時間及費用，成功吸引Tripadvisor網站上全球上億的旅行者對台南更感興趣。

台南美食牛肉湯。（南市觀旅局提供）

台南美食碗粿。（南市觀旅局提供）

井仔腳鹽田（南市觀旅局提供）

神農街夜景。（南市觀旅局提供）

後壁菁寮無米樂（南市觀旅局提供）

關子嶺泥漿溫泉（南市觀旅局提供）