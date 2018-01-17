解決孩童挑食2秘訣 關鍵一步竟是「玩食物」！

孩子偏食讓不少父母傷透了腦筋，最新研究指出，長期被視作負面行為的「玩食物」竟有可能改善孩童偏、挑食的狀況。（玩食物示意圖，擷取自網路）

2018-01-17 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕孩子挑食總讓爸媽好苦惱？董氏基金會援引國際研究報告，列出改善孩子挑食的4大秘訣，其中首要秘訣就是允許孩子「玩食物」，在增加食物熟悉度的同時也會降低偏、挑食機率。

董氏基金會表示，根據英國2017年發表在「Appetite」期刊上的研究報告指出，讓孩子玩食物可以增加進食意願及食慾。該研究將孩子分為3組，1組在閱讀食物繪本時，可以直接用手觸碰、擠壓食物；1組無法直接碰觸食物，只能用看的，另1組則只能玩其他物品。結果發現，能直接碰觸食物的孩子攝取蔬果的意願較其他2組有顯著增加。

此外，2016年美國的研究結果也顯示，讓孩子觀看吃蔬菜的影片，可讓受試者較其餘同年齡層的孩子多攝取15.5公克的青菜。

董氏基金會進一步指出，另外1大秘訣就是「參與改變一切」，藉由諸如讓孩子下廚、帶孩子一起上市場購物等活動，增進孩童的參與感。

至於某些家長擔心孩子們在廚房中容易發生意外，因而減少孩子參與下廚的相關活動，董氏基金會則建議家長們應改變看法，透過事先做好前置作業，能有效避免危險發生，董氏基金會強調，對於不少信心低落的孩子，更可透過此舉增進成就感，順利培養自信心。