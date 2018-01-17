北投發生規模5.7有感地震 專家：不會引發火山爆發

台北市北投區今天下午接近2點時發生規模5.7的有感地震，許多北部民眾都感受到強烈搖晃。地震專家表示，這只是地層深處的板塊活動造成的地震，並不會引發火山爆發，請民眾不用過度擔心。（圖擷取自中央氣象局）

2018-01-17 14:34

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台北市北投區今天下午接近2點時發生規模5.7的有感地震，許多北部民眾都感受到強烈搖晃。氣象局說，這是北投區自1977年以來發生過規模最大的地震；地震專家表示，這只是地層深處的板塊活動造成的地震，並不會引發火山爆發，請民眾不用過度擔心。

今天下午1點59分左右台北市北投區發生規模5.7的有感地震，地震深度140.0公里，各地最大震度新北市、台北市信義區、宜蘭3級、台北市、桃園、花蓮2級。

前氣象局局長、地震專家辛在勤表示，這次地震發生的主要原因是菲律賓板塊與歐亞板塊相互交錯造成的深層隱沒帶地震，投影到地表上剛好是北投而已，並不會因此引發大屯火山群爆發，請民眾不必過度驚慌。辛在勤也說，由於發生在地層深處，就算有餘震民眾也不會有感覺，民眾不必感到過度驚慌。

辛在勤表示，其實隱沒帶深層地震活動平常很常發生，只是距離地表太遠，所以平常不會有太大感覺，但這次因為活動比較劇烈，因此台北市、新北仍感受到最大震度3級。不過，深層地層活動引發規模6以上的地震一年不過一兩次。