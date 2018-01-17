獨家》北投5.7地震 地調所：應與大屯火山無關

大屯火山群地底下逾20公里處有岩漿庫，證實是活火山。（資料照，台北市消防局提供）

2018-01-17 14:38

〔記者黃佩君／台北報導〕日前民眾發現七星山東南麓噴出大量氣體，擔心是火山活動前兆將影響台北盆地，引發外界驚慌，經濟部中央地調所勘查後表示表示噴氣與與火山或斷層活動無關。而今下午1點59分台北發生芮氏規模5.7地震，震央位於北投，再度引發對大屯火山活動憂慮。地調所表示，氣象局資料顯示地震深度深達140公里，與火山活動的4、5公里相甚大，地震應與火山活動無關。

日前民眾發現七星山東南麓噴出大量氣體，地調所現勘發現當地「帶狀破裂區」沒有新生成的火山噴氣口，且監測資料也顯示大屯火山地區火山活動跡象穩定，沒有異常，排除火山與斷層活動，推斷冒煙現象可能為氣候產生煙霧。

而下午地震位在台北市北投區（台北市政府北偏西方12.3公里），芮氏規模5.7，新北、台北信義區及宜蘭市均感受到3級震度，又引發民眾對大屯火山活動驚慌。

地調所表示，目前正在自大屯火山觀測站釐清觀測資料，觀察火山活動跡象是否穩定。但氣象局資料顯示地震深度為140公里，與火山活動的深度4、5公里相差非常大，因此判斷地震應與火山活動無關聯。