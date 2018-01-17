彰化媽祖聯合遶境日擲無筊 司儀發現這事後連續5聖筊

普天宮主祀媽祖，是當地重要信仰。（記者陳冠備攝）

2018-01-17 14:48

〔記者陳冠備／彰化報導〕最多輪擲筊！「2018彰化媽祖聯合遶境祈福活動」今日由副縣長林明裕率領全縣12間宮廟主委，在今年爐主宮－芳苑鄉普天宮擲筊擇日起駕，廟方初選3個日期請示，歷經6輪，最後媽祖連賜5個聖筊選擇9月30日（農曆8月21日）起駕日，創下最多輪擲筊記錄。

彰化媽祖聯合遶境今年邁入第11年，是由縣府開辦的年度重要民間活動，共有芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮等12間媽祖宮廟參與。每年初，縣府、文化局與12間宮廟代表齊聚爐主宮，照傳統擇定良辰吉時請示媽祖挑選出巡起駕的好日子。

林明裕代表縣長魏明谷，與文化局長陳文彬、芳苑鄉長洪和炉、普天宮主委徐明戰及各宮廟代表們，向媽祖神尊行三跪九叩禮並上呈疏文後，開始擲筊。

爐主方初選9月30、10月6日與10月7日向媽祖請示，前3輪3個日子最多2個聖筊，都未符合最低3個聖筊，第4、5輪不是出現笑筊、不然就是無筊，連個聖筊都沒有，大家看得面面相覷，後來司儀發現，縣長沒來卻沒跟媽祖報備，緊急向媽祖澄清後，就以連續5個聖筊選擇9月30日起駕日。

林明裕表示，今年彰化縣媽祖聯合遶境活動邁入第11年，透過媽祖遶境祈福，彰化境內風雨免朝、國泰民安、四時無災、八節有慶，今年縣府將繼續補助1000萬經費協助遶境活動，讓彰化縣民閤家幸福安康。

普天宮總幹事暨司儀表示，通常向媽祖請示遶境起駕日多由縣長擲筊，可是這次由副縣長擔任，擲筊前一時疏忽未向媽祖請示，才會一直擲無筊，第6輪前趕緊向媽祖解釋因縣長公務繁忙，無法到場，請媽祖見諒後，就連續5個聖筊了，花了半個小時，史上最久。