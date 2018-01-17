防堵禽流感 彰縣肉鴨需檢測陰性才能賣

彰化縣動防所官員今天加強宣導禽流感防疫作為。（記者張聰秋攝）

2018-01-17 14:43

〔記者張聰秋／彰化報導〕正值禽流感好發期，雲林縣爆發疫情，彰化縣上緊發條，為了防範禽流感病毒入侵，即日起到3月31日止，全縣970場、共100萬7802隻肉鴨，都需檢測禽流感陰性，確認未被病毒攻陷，並檢附檢測報告才能上市屠宰。上市前，需提早申請，以利安排採樣事宜。

彰化縣肉鴨場場數為全國第一，動物防疫所所長董孟治表示，每年入冬後到隔年3月是禽流感盛行期，近來，屏東、雲林等南部縣市陸續爆發新疫情，縣內目前尚未發生，但不能因此掉以輕心。

董孟治說，縣內水禽包含鴨場和鵝場1095場、152萬隻；陸禽包含蛋雞、白肉雞、土雞和火雞有1231場、2500萬隻，飼養規模和數量排名全國前半段，防疫工作更需步步為營。

豬禽防疫課長廖明興表示，水禽類鴨隻發病臨床症狀，比較無法像陸禽類雞隻可以從肉眼做出判斷，防疫作為在屠宰前要更仔細，縣內啟動上市屠宰前監測檢驗，上市肉鴨應經國內4家合格檢驗單位，檢驗為禽流感陰性，並檢附檢驗報告始得上市屠宰。

廖明興說，全縣970場肉鴨場，在這一段檢驗期間，只要有通過1次檢驗合格，就能上市屠宰，每次檢驗時間約7個工作天，下個月15日到20日是農曆春節假期，防疫機關及檢驗單位均休假 ，肉鴨業者預定於春節以後上市屠宰，一定要在2月1日前提出申請，才有足夠時間於春節前完成採樣及檢驗。

除此之外，陸禽的部分，縣府從去年12月11日起到今年3月31日止，啟動土雞場強化監測機制，由屠宰衛生檢查獸醫師加強檢驗雞隻健康狀態。