新溪口吊橋網路預約 週末還有三千餘名額

2018-01-17 14:38

〔記者周敏鴻／桃園報導〕復興區新溪口吊橋13日首日開放當天，桃園市政府統計湧入復興區的遊客逾3萬人，20、21日是新溪口吊橋開放後的第2個週末假期，復興區公所人員說，2天5600人次的網路預約名額，還有3000多名額可預約，呼籲遊客把握機會，搶先體驗全台最長303公尺的懸索橋。

花費3年6個月拆舊建新的復興區新溪口吊橋，位於溪口吊橋旁，連通角板山與溪口部落，但目前僅開放遊客從角板端走到溪口端，遊客走到溪口端後，再搭乘免費接駁車返回角板端，復興區公所人員說，開放首日遊客等待接駁車的時間較長，將會增加班次加以改善。

新溪口吊橋的兩端橋頭海拔位置較高，與橋面最低處，落差甚至達23公尺，站在橋頭、走在橋面，能從不同角度欣賞大漢溪與沿岸的山水美景，加上原木打造護欄、搭配泰雅族圖騰與色系的新溪口吊橋頗具設計感，吸引許多遊客專程前往拍照。

全票價格100元的新溪口吊橋，每週2休園，其餘日期每天上午9點到下午4點，每半小時為1梯次、每梯次開放200網路預約名額，總量管制1天開放2800次行走新溪口吊橋。

20、21日是新溪口吊橋開放的第2個週末假期，網路預約部分，20日額滿只有上午9點的梯次、剩餘1600多個名額，21日的上午10點梯次已額滿、尚餘1500多個名額，復興區公所人員說，遊客可上網http://xikoubridge.tycg.gov.tw/預約報名，探訪復興區最夯的新景點。