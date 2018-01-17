輔導露營地 賀陳旦：不合規定但可改善者3月底前公布

2018-01-17 14:13

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕全台逾1700個露營地，超過90％露營地都不在合法名單中，交通部觀光局日前公布85家合法露營地名單後，交通部長賀陳旦今表示，接下來會先挑選規模最大、違規情況最嚴重的露營地進行清查，預計今年3月底前，可再公布不合規定，但屬於可以改善的名單；除提醒消費者注意外，也讓這些有意好好經營的業者，可以與政府一同探討，要如何輔導才能成為合法業者。

觀光局原本公布合法業者的同時，也要公布非法名單，但現在變成要由地方政府優先公布。賀陳旦表示，觀光局在1個半月的時間內，就清查並公布合法業者名單，已經算是擔下重擔，未公布非法名單，或許是因業者或民意代表的壓力，但這個壓力不一定是負面，畢竟台灣長久以來沒有明確規範，突然要畫一條合法的線出來，要畫在哪的確很困難；許多有心經營的業者，未被列在合法名單中，當然會擔心，並請各界重新思考相關規範。

賀陳旦表示，公布合法名單後，就等於有一個引導作用，可以讓消費者去選擇合法露營地；對於許多有心經營的業者，不合規定但並非不合法的部分，政府也要思考有哪些樣態，主管機關是否有放寬的可能性，能夠如何輔導，讓業者經改善成為合法；但對於真正屬於所在地是違法的業者，不應期望政府法令為你而改變，還是儘量趁早結束合約、減少投資。

觀光局之前公布合法業者名單後，就沒有下一個階段的工作計畫、時程，賀陳旦表示，現在交通部要做的事情，除請地方政府協助，查訪露營地有哪些樣態、規模、土地使用性質為何；同時間也會與主要主管溝通，看各種樣態可以如何處理。現在時程是希望在春天來臨以前，即便沒有完整名單，也應該要有初步名單，可能是先列出露營地規模最大，或是違規情況最嚴重的業者，一步一步來，慢慢就能掌握情況。

對於是否要訂定專法管理，賀陳旦認為，露營算是輕量型休閒活動，活動本身不適宜性不多，應該沒有什麼理由要做嚴格規範，頂多進行總量、位置管理；且大部分需要管理規範，既有主管機關都有權責可以去規定。