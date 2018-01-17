汰換二行程機車補助 中低收入戶可拿32300元

為加速汰換二行程機車，推廣電動機車，台北市環保局今公告今年補助計畫，除一般民眾最高補助2萬2300元之外，另首度加碼1萬元補助中低收入戶，最高可獲3萬2300元。（資料照，記者蔡淑媛攝）

2018-01-17 14:04

〔記者周彥妤／台北報導〕為加速汰換二行程機車，推廣電動機車，台北市環保局今公告今年補助計畫，除一般民眾最高補助2萬2300元之外，另首度加碼1萬元補助中低收入戶，最高可獲3萬2300元，名額無上限。

環保局表示，民眾設籍於北市的二行程機車，若僅要報廢，於車輛報廢當年度或前二年度有實施排氣檢驗紀錄，均可申請補助1000元，加上環保署車體回收獎勵金300元，合計1300元；若是報廢換購電動二輪車，環保局、行政院環保署及經濟部工業局三者均有補助，合計最高可獲2萬2300元，具中低收入戶資格者每輛再加碼1萬元，最高可獲3萬2300元；若是新購電動二輪車，最高補助1萬5000元。

環保局空污噪音防制科長楊梅華提醒，環保署為加速汰換二行程機車，已於105年公告，自106年度起採逐年遞減500元，今年補助1000元，明年500元，至109年即不再補助，呼籲民眾及早申請。

欲申請者可至環保局網站「補助專區」下載申請表格，或至環保局空噪科索取。若須洽詢相關補助事宜，可於上班時間撥打27208889轉7246或7241洽詢。