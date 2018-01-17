南門市場明年遷中繼地 自治會長：盼政府做好配套

2018-01-17 13:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府推動南門、東門兩處市場改建，預計明年11月遷入中繼地點「華光特區特二基地」，南門市場自治會長王銓國上午受訪時表示，擔心搬遷後動線不佳導致客源流失，盼市府做好配套。

南門市場鄰近捷運中正紀念堂站，2011年被鑑定為海砂屋，且配合捷運萬大線，在原地與捷運車站共構重建；東門市場靠近捷運東門站，迄今已有90年歷史，因鐵皮屋及木板建材，加上多年未整修，恐有公安之虞，因此，市府擬推動2市場改建。

上午南門市場舉辦107年年菜採購月啟動記者會暨市集評鑑頒獎典禮，南門市場自治會長王銓國會後受訪時坦言，遷入中繼地後，擔心動線不好導致客源流失，盼市府能做好配置，例如有接駁車等，「只要讓原有消費者找得到我們，我們可以生存下去，在傳統市場界保持第一名。」

對於目前東門市場進度，王銓國僅說側面了解是包含預算、攤商等都尚未協調好，詳細應該去問東門市場，不過南門市場則確定明年遷入、111年回到原址。

由於市府傾向東門、南門市場整合後，遷入中繼市場，王銓國說，南門市場以外省菜居多、不管到哪也會維持其特色，但攤商所售物品有重疊性確實是隱憂，「很擔心南門被東門市場吃掉。」

王銓國表示，原先中繼地選在特四、特五預定地，但周邊沒商機，多數攤商反對，後來市府找到特二，確實比特四、特五好很多。