真的「用愛發電」台電台南區處這樣做…

2018-01-17 13:32

〔記者蔡文居／台南報導〕每年寒暑假之際，南台南家扶中心都得為南家扶優秀學子們的學費四處張羅奔走，今年春季預計將頒發580萬元的助學金，用以協助560位家扶學子，讓他們能夠在開學之前順利繳交註冊費用。台電台南區處「用愛發電」，響應天使撲滿回娘家活動捐款助學，成為南家扶今年首批回娘家的天使撲滿。

台電台南區營業處長黃肇祥今天帶領員工將認養的天使撲滿帶回南家扶捐贈，銅板累積為往年之最，總金額高達4萬多元，為家扶弱勢學子們的學費獻上滿滿的「一幣之力」。

南家扶主任李保良表示，南台南家扶中心2011年推出家扶助學天使撲滿，並透過天使撲滿回娘家的活動，協助每年兩次的助學希望工程，擔任著獎助學金籌募的重要使命。而台電總是在每年寒假期間，率先「用愛發電」，不僅響應天使撲滿回娘家活動，也捐款助學，為今年首批回娘家的天使撲滿。

李保良表示，脫貧的鑰匙就是教育，透過獎助學金的頒發就是希望讓家扶優秀學子能夠站在平等的起跑線上。然而隨著經濟的景氣持續低迷，每一份得來不易的資源，家扶都萬分的珍惜。南家扶在2011年推出3500隻助學天使撲滿，皆由愛心民眾認養。在此邀請每一位認養天使撲滿的助學人們，共同響應回娘家的活動，也歡迎民眾加入助學人行列，專線06-2506782。