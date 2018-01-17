台灣人偏好深度旅遊 冰島看極光竄升2018最夯旅遊景點

冰島看極光竄升2018最夯旅遊景點。（圖Hotels.com提供）

2018-01-17 13:19

〔記者蕭玗欣／台北報導〕旅遊搜尋引擎Skyscanner根據近3年台灣旅客的搜尋資料進行分析，公布最有潛力的旅遊景點，結果發現台灣旅客越來越偏好深度旅遊，而東南亞地區也日漸成為民眾的選擇，近年熱門的極光之旅也讓冰島成為新興熱門旅遊景點之一。

Skyscanner根據台灣使用者在Skyscanner.com.tw網站及手機應用程式過去3年的搜尋資料，歸納出成長最快的新興旅遊地點。

以短程城市來看，2018年的新興熱門旅遊景點包含大邱（南韓）、岡山（日本）、峴港（越南）、仙台（日本），以及宿霧（菲律賓）。值得注意的是，除了深受台灣旅客喜愛的日本，南韓近幾年的旅遊熱度也持續升溫，推測是由於影視及娛樂產業的影響，使得南韓成為許多民眾心中的旅遊勝地。

此外，近年各家航空業者持續增開航班及航線，也帶動了許多城市的觀光，可以看到東南亞城市擠身新興旅遊景點之列，包括以海灘著名的越南峴港，以及盛行浮潛、鯨鯊共游等水下活動的菲律賓宿霧島。

至於飛行時間較長的長程地區，則是布里斯本（澳洲）、阿姆斯特丹（荷蘭）、里斯本（葡萄牙）、雷克雅維克（冰島），以及維也納（奧地利）成為2018年的新興熱門旅遊景點。

Skyscanner表示，台灣旅客越來越偏向人文涵養的城市，像是布里斯本、阿姆斯特丹、里斯本，以及維也納都有許多博物館、藝術建築等，而澳洲的布里斯本當由於位處南半球，也有許多台灣旅客選擇冬季的時候前往避寒，度過一個夏天的聖誕節。而近年來許多台灣旅客前仆後繼地踏上極光之旅，也使冰島首都雷克雅維克名列新興城市之一，

Skyscanner分析，從上述新興城市的名單中，可發現到台灣旅客近年來除了購物導向的景點，越來越偏好深度旅遊或充實心靈涵養的目的地，還有像是水上活動盛行的東南亞景點也深受民眾青睞，而歐洲近年來的搜尋量也有顯著提升，推測是由於匯率的影響，加上航空旅遊業者的促銷，使得歐洲旅遊的門檻大幅降低。