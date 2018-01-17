台電第6年招待澎湖獨老買年貨 接送載貨全都包

2018-01-17 13:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台電真是澎湖人的好鄰居！邁入第6年的台電尖山發電廠關懷獨居清寒長者活動，今日起一連3日，分批招待湖西鄉9個村181位長者採買年貨用品，澎湖縣長陳光復也以大家長身分，前往全聯關懷長輩們採購年貨情形，他肯定台電尖山電廠長期關心經濟弱勢，讓獨居長者能溫馨過新年。

尖山發電廠舉辦採購年貨至今已邁入第6年，每人有3000元的額度，湖西鄉9村共計181位長者受惠。今日上午在廠長歐致誠率領下，以大巴士到湖西鄉菓葉村接載40位獨居長者，前往湖西全聯採購年貨，每位長者都有尖山電廠員工專人陪伴。

縣長陳光復感謝台電尖山電廠長期以來秉持對社會的責任，回饋鄉里，敦親睦鄰，不但關心弱勢族群，對於清寒優秀學生也提供獎助學金。尤其每年關懷湖西獨居老人辦理年貨採買及圍爐餐會，在充滿年節氣氛中與他們提前過年，散播關懷與愛心，予以肯定，盛讚台電是澎湖人的好鄰居。

台電此次提供一條龍服務，除提供購物金、來回代步接送外，並將長者們購買的民生用品分別打包，專車送到長者家中，讓長者們相當感動；廠長歐致誠表示，台電希望能做到盡善盡美，扮演好鄰居角色、與地方社區共榮。也希望社會大眾能共襄盛舉，此次的活動只不過是拋磚引玉的行為，期盼這個愛心關懷活動是一個開始，而不是結束，讓關懷的種子散播在你我心中。