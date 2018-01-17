水！彰化10萬盞LED路燈全亮

高鐵田中站附近大社南路LED路燈，黑夜中注入美麗的元素，街道視覺很美。（圖縣府工務處提供）

2018-01-17 13:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕真美！彰化縣政府工務處完成經濟部能源局執行「水銀路燈落日計畫」，全縣26鄉鎮市除了員林市之外，25鄉鎮市高耗能、高污染的水銀路燈，換裝省電又明亮的LED路燈，共計10萬885盞，晚上，明亮的燈源點亮夜空，為單調的道路注入美麗的氛圍。

彰化縣水銀路燈很多都是1、20年裝設，燈光亮度變差，換裝全新LED路燈，道路街景變得不一樣，不少民眾發現，像是高鐵站旁大社南路、田中鎮斗中路、花壇鄉中山路、彰化市彰新路等主要道路，入夜後街景又亮又漂亮。

縣府工務處養護工程科長周旭宏說，經濟部能源局全額補助9億5152萬8500元經費，更換全縣25鄉鎮市10萬885盞路燈，換裝後每年約可省下1億2000萬度電力，相當於3萬3700戶1年用電量，既減少1億8000萬元的電費支出，更替公庫省錢，還紓解全台電力吃緊的問題，創造環保節能的經濟效益。

工程分2期執行完成，1期執行後，就有民眾反映路燈光源過亮和直射住家，光害和光衰（光源集中、照射範圍小）問題，相當讓民眾困擾，對此，周旭宏表示，1期燈源瓦數依照各地方公所提報瓦數換裝，20年前公所申裝未精算瓦數，幾乎都安裝最大瓦數，即使最大瓦數，經過20年使用燈源耗損不亮，2期針對1期缺失重新設計路桿高度和路寬，精準算出瓦數，解決光害困擾，而光衰的問題，也委請廠商調整路燈角度或加裝遮光罩，缺失都改善。

全縣路燈目前除了新換裝LED路燈外，還有鈉氣燈和各地普遍存在沒有電表的「黑燈」水銀路燈，南彰化地區尤其多，家住永靖鄉的李姓婦人說，騎車經過鄰近大社南路，整排LED路燈看起來好亮，沒有黑暗感，相較於住家四周巷弄，還是一盞盞身分未明的「黑燈」，很希望「黑燈」漂白變「白燈」，早日也能變成LED路燈。

員林市當初因為電費問題與台電打官司，訴訟期無法申報換裝數量，官司結束，員林市提報1萬5000盞，卻因過了提報期和盞數多經費不足支付而無法施作。

25個施作鄉鎮，施作盞數最多的是彰化市共1萬3924盞，其次是和美鎮8731盞，最少是線西鄉才56盞。